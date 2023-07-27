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İstanbul Valisi Davut Gül: Dilenciliği ortadan kaldıracağız

İstanbul Valisi Davut Gül Fatih'te bulunan Valilik ek hizmet binasından düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kentte dilenciliği tamamen ortandan kaldıracaklarını, bu anlamda da sıfır tolerans göstereceklerini bildirdi.

23:09 . 27/07/2023 Perşembe
AA
İstanbul Valisi Davut Gül

İstanbul Valisi Davut Gül

Vali Gül başkanlığındaki toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı bölge ve il kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Kaymakamların ve belediye başkanlarından sokaklarda çalıştırılan, dilendirilen, istismar edilen çocukların sokaklardan toplanmasıyla ilgili özel gayret sarf etmelerini isteyen Gül şunları kaydetti:


"Yapacağımız iş basit. Herhangi bir çocuk sokakta çalışıyorsa, dilendiriliyorsa rehberlik hizmeti vereceğiz. Sokakta çalışmak zorunda bırakmayacağız. Buna rağmen çalışıp dilendiriliyorsa, ailesi tarafından istismar ettiriliyorsa, Türk vatandaşıysa bu çocukları alıp devletin koruma kalkanı altına alacağız. Yabancı uyrukluysa da sınır dışı edeceğiz. İstanbul'da dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız. Bu anlamda da sıfır tolerans göstereceğiz. İstanbul'da evsiz insanlar var. Belediyelerimizin sosyal belediyecilik anlamında bu işe el atması lazım. Bir kişi bile sebebi ne olursa olsun dışarıda kalıyorsa bu hepimizin meselesidir. Başta ben olmak üzere."



#İstanbul
#dilencilik
#Valilik
#Davut Gül
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