İstanbul yayıncılara köprü oldu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, “İstanbul, dünyanın en önemli kültürel merkezlerinden bir tanesi. Bu nosyonu da güçlendiren ve Türkiye'nin avantajına kullanan önemli bir buluşma” dedi. Programın Türkiye’nin yumuşak gücünü artıran ve kültürel ilişkilerini güçlendiren bir faaliyet olduğuna işaret eden Erdoğan, “4 bin 500'den fazla Türk kitabı, 60'tan fazla ülkede, 40'tan fazla dile tercüme edilerek yayımlanmış. Bu işin bir yönü. Diğer yönü ise yabancı eserlerin Türk yayın dünyasına kazandırılması” ifadelerini kullandı. Bu yılın onur ülkesinin Endonezya olduğunu hatırlatan Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sunmasının hedeflendiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da “Bu yıl 104 ülkeden yaklaşık 1000 başvuru alındı, 73 ülkeden 225 yabancı ve 110 yerli olmak üzere toplam 335 yayıncı profesyonel seçildi” bilgisini verdi.