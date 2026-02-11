İstanbul yayıncılara köprü oldu

11. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları, yerli ve yabancı yayıncıları bir araya getirdi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, organizasyonun Türkiye’nin kültürel gücüne katkı sağladığını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen “11. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları”, Şişli’deki Taşyapı Etkinlik ve Kongre Merkezi’nde başladı.
73 ÜLKEDEN 335 YAYINCI
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, “İstanbul, dünyanın en önemli kültürel merkezlerinden bir tanesi. Bu nosyonu da güçlendiren ve Türkiye'nin avantajına kullanan önemli bir buluşma” dedi. Programın Türkiye’nin yumuşak gücünü artıran ve kültürel ilişkilerini güçlendiren bir faaliyet olduğuna işaret eden Erdoğan, “4 bin 500'den fazla Türk kitabı, 60'tan fazla ülkede, 40'tan fazla dile tercüme edilerek yayımlanmış. Bu işin bir yönü. Diğer yönü ise yabancı eserlerin Türk yayın dünyasına kazandırılması” ifadelerini kullandı. Bu yılın onur ülkesinin Endonezya olduğunu hatırlatan Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sunmasının hedeflendiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da “Bu yıl 104 ülkeden yaklaşık 1000 başvuru alındı, 73 ülkeden 225 yabancı ve 110 yerli olmak üzere toplam 335 yayıncı profesyonel seçildi” bilgisini verdi.
DÜNYA TÜRK MASALLARINI OKUMALI
Endonezya İstanbul Başkonsolosu Darianto Harsono ise programın iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri derinleştirmek için önemli bir platform sunduğunu belirtti. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de “Bir Türk yazarın çocuk kitabını neden bir Endonezyalı çocuk okumasın? Türk masallarını ve hikâyelerini dünyaya tanıtmanın vakti geldi de geçiyor” dedi. Organizasyon yarın sona erecek.