İstanbul Zeytinburnu'nda hareketli dakikalar: Araç içinden kurşun yağdırdı

İstanbul'daki olay, Telsiz Mahallesi 72. Sokak’ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari beyaz bir araçla olay yerine gelen şüpheli kahvehane önünde oturan husumetli olduğu kişiye ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu husumetli olduğu kişi ve olayla ilgisi olmayan kahvehane sahibi yaralandı.

İHA Saldırı anında çevredeki vatandaşlarda büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ateş sesi duyduktan sonra dışarı çıktığını ifade eden mahalle esnafı Ertan Gül, “Birisi sırtından ve ayağından vurulmuş. Dondurmacının içinde yığıldı, kaldı. Ambulans geldi. Kargaşa oldu. Can havliyle oraya sığındı. Arabayla gelmiş. Kahvehanenin dışına sıktılar. Bir kişi kalçasından yaralandı. Kalçasından yaralanan taburcu olmuş. Evdeymiş. Öbürü de belki öldü. Belki yaşıyor. Kahvecinin olayla ilgisi yok. Kaza kurşunu” dedi.

Olay anını anlatan esnaf Ali Ekber İldan, "Biz hepimiz burada oturuyorduk. Arabadan dört el ateş ettiler. Çocuk kaçarak dükkana kadar geldi. Panik oldu. Baya bir kalabalık oldu. Birisi olaya dahilmiş. Diğeri kahveci” diye konuştu.