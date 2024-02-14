İstanbul'a gelen turist sayısında rekor

İstanbul' un geçen yıla ait turizm potansiyeli gözler önüne serildi.





Verileri, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yayınladı. İstanbul'a 2023'te, 12 ay boyunca toplam 17 milyon 370 bin 30 turist geldi.





Kente gelen yabancı sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 8,44 artış gösterdi ve rekor kırıldı. Gelen turistlerin çoğunluğunu Ruslar oluşturdu.





İstanbul'u en fazla Rus turistler ziyaret etti





2023 yılında İstanbul’a giriş yapan en çok yabancı ziyaretçiyi, 1 milyon 990 bin 226 kişi ile Rusya Federasyonu oluşturdu.





İstanbul'a gelen turist sayısında 1 milyon 286 bin 504 kişi ile Almanya ikinci olarak kayıtlara geçti.





Kente gelen ziyaretçilerde 1 milyon 53 bin 638 kişi ile İran üçüncü, 853 bin 766 kişi ile ABD dördüncü oldu ve ABD'yi 701 bin 361 kişi ile İngiltere (beşinci) izledi.





İstanbul'u 2023 yılı boyunca ziyaret eden turistler arasında 604 bin 509 kişi ile Suudi Arabistan (altıncı) ve 589 bin 149 kişi ile Fransa (yedinci) izledi.









Hava yoluyla gelenlerin sayısı: 16 milyon 964 bin 432





Geçen yıl hava yoluyla İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 16 milyon 964 bin 432 oldu.





Hava yolu ile giriş yapan yabancıların yüzde 71,78’i İstanbul Havalimanı’nı kullandı.





Deniz yoluyla gelenlerin sayısı: 405 bin 598





İstanbul’a geçtiğimiz yıl deniz yoluyla gelen yabancı sayısı ise 405 bin 598 olarak gerçekleşti.







