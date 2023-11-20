İstanbul'da pazar günü kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Pazar günü İstanbul'a kar geliyor
Pazar günü İstanbul'a kar geliyor
Yarından itibaren yeniden yağışlı havanın etkisi altına girecek olan İstanbul'da, 26 Kasım Pazar günü kar bekleniyor.
Öte yandan 19 Kasım Pazar günü İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olmuştu.
#İstanbul
#Meteoroloji
#Kar
1 saat önce