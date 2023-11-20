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İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji tarih verip duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir haftalık hava durumu tahminlerini açıkladı. Son tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan İstanbul'a da kar yağışı için tarih verildi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
17:32 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 17:35 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul'da pazar günü kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da pazar günü kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir haftalık
nu açıkladı.

Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü İstanbul'a kar geliyor

Yarından itibaren yeniden yağışlı havanın etkisi altına girecek olan İstanbul'da, 26 Kasım Pazar günü kar bekleniyor.

Öte yandan 19 Kasım Pazar günü İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olmuştu.



#İstanbul
#Meteoroloji
#Kar
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