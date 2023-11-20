İstanbul'da birçok ilçede kar yağışı başladı. Gece boyunca yağan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bazı ilçelerde lapa lapa yağan kar, araçların üzerini beyaza bürüdü. Kentin bazı ilçelerinde sulu kar şeklinde süren yağış, bazı ilçelerinde ise kar yağışı şeklinde devam ediyor.