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İstanbul'da 2022'de 21 bin 256 kaçak su kullanımı önlendi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada geçen yıl 21 bin 256 kaçak su kullanımının önlendiği belirtildi.

12:02 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

İSKİ'den yapılan açıklamada, su şebekesinden kaçak olarak ya da su sayacının okuma yapmasını engelleyerek gerçekleştirilen kullanımların kaçak su olarak tanımlandığı, bunun da Türk Ceza Kanunu'nda "karşılıksız yararlanma" suçu olarak tarif edildiği belirtildi.

"58 milyon liralık kamu zararı önlendi"

İSKİ'nin kaçak su takip ve tespit ekiplerinin, İstanbul'da 365 gün denetimlerine aralıksız devam ettiği vurgulanan açıklamada,
"Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde 21 bin 256 kaçak su kullanımı tespit edilerek kaçak kullanımın önüne geçildi. Bu sayede 3 milyon metreküp su kurtarıldı ve tam 58 milyon liralık kamu zararı önlenmiş oldu."
ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kentteki suyun kaçak kullanımına ilişkin ihbarların ALO 185 İSKİ Çağrı Merkezi, İSKİ sosyal medya hesapları veya İSKİ şube müdürlükleri aracılığıyla bildirilmesinin önemli olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, suyun yaşam kaynağı olduğunu belirterek,
"Küresel iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık, suyun önemini daha da artırıyor. Kurak bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde suyumuzun korunmasının da önemi artıyor. Gerçekleştirdiğimiz dev yatırımlara ilave olarak kaçak su kullanımını engellemek için de çalışmalarımıza tavizsiz devam ediyoruz. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizden de bu konuda destek bekliyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.

#İSKİ
#İstanbul
#su
1 saat önce
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İstanbul'da 2022'de 21 bin 256 kaçak su kullanımı önlendi
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