İstanbul'da 2022'de 21 bin 256 kaçak su kullanımı önlendi

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İSKİ'den yapılan açıklamada, su şebekesinden kaçak olarak ya da su sayacının okuma yapmasını engelleyerek gerçekleştirilen kullanımların kaçak su olarak tanımlandığı, bunun da Türk Ceza Kanunu'nda "karşılıksız yararlanma" suçu olarak tarif edildiği belirtildi.
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Açıklamada, kentteki suyun kaçak kullanımına ilişkin ihbarların ALO 185 İSKİ Çağrı Merkezi, İSKİ sosyal medya hesapları veya İSKİ şube müdürlükleri aracılığıyla bildirilmesinin önemli olduğu kaydedildi.