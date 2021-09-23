İstanbul’da 22 ilden fazla otomobil var

Son yıllarda devreye alınan mega projelerle rahatlasa da günün belli saatlerinde özellikle köprü geçişlerinde yoğun araç trafiği göz çarpıyor. Megakentin insan nüfusunun yanına bir de araç sayısı eklenince trafik çilesi artarak devam ediyor. TÜİK verilerine göre İstanbul’da Ağustos ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 4 milyon 587 bin 836 araç bulunuyor. Bu araçların 3 milyon 139 bin 669’unu otomobil, 95 bin 906’sını minibüs, 38 bin 38’ini otobüs, 728 bin 459’unu kamyonet, 137 bin 559’unu kamyon, 411 bin 67’sini motosiklet ve diğerleri oluşturuyor.

ARAÇ SAYISI 5 MİLYONA DAYANDI

İstanbul’da 22 ilin toplam nüfusu kadar araç bulunuyor. Megakentte 4 milyon 587 bin 836 kayıtlı araç trafikte görülürken, En düşük nüfusa sahip 22 ilin toplam nüfusu 4 milyon 698 bin olarak hesaplanıyor. Bu iller; Nevşehir, Kars, Bingöl, Hakkari, Kırıkkale, Yalova, Burdur, Karaman, Karabük, Kırşehir, Erzincan, Bilecik, Sinop, Iğdır, Bartın, Çankırı, Artvin, Kilis, Gümüşhane, Ardahan, Tunceli, Bayburt’tan oluştu.

YÜZDE 18 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 24 milyon 933 bin 974 oldu. Ağustos ayında 95 bin 896 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,2’sini otomobil, yüzde 30,6’sını motosiklet, yüzde 13,8’ini kamyonet, yüzde 4,1’ini traktör, yüzde 2,3’ünü kamyon, yüzde 0,6’sını minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18 azaldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 15,6, motosiklette yüzde 3,5 artarken otomobilde yüzde 26,9, kamyonda yüzde 23,4, kamyonette yüzde 23,3, traktörde yüzde 9,3 ve minibüste yüzde 6,4 azaldı.