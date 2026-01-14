İstanbul'da 27 yıl 6 ay hapis cezalı firari hükümlü pazarda yakalandı

Ekiplerce, 2021 yılında İstanbul'da işlediği "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" ve "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlarından hakkında 27 yıl 6 ay hapis cezası ile 3 suçtan aranması bulunan ve 8 Şubat 2024'ten bu yana aranan Necdet Ö'nün izine ulaşıldı.