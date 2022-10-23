Gündem İstanbulda 35 firari yakalandı
YEREL GÜNDEM

İstanbul'da 35 firari yakalandı

İstanbul'da hapis cezaları bulunan firari hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. Operasyonda, yağma, kasten öldürme, hırsızlık, yaralama gibi suçlardan aranan 35 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda 35 firari yakalandı
İstanbul'da operasyon.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 75 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 hükümlü gözaltına alındı. Hükümlüler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri yapıldıktan sonra cezaevlerine teslim edildi. Yakalanan hükümlüler arasındagasp suçundan 23 yıl 5 ay hapis cezası kesinleşen Atabey Ö., kasten öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası kesinleşen Serkan Ş., hırsızlık suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası alan Bülent P.'nin bulunduğu belirtildi.

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