İstanbul’da 6.5 saatlik barış zirvesi

Rusya ve ABD, ilişkilerini normalleştirme kapsamında dün İstanbul’da bir araya geldi. İki ülke arasında büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine yürütülen görüşme ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında oldu. Rus heyeti saat 09.50’de görüşmeye geldi. Yaklaşık 6,5 saat süren görüşmenin ardından Rus heyeti, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansından ayrılırken, görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı. Toplantıya yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

İLK TEMASLAR UMUT VADEDİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlediği toplantıda “Dünya hızlı bir şekilde değişiyor. ABD yönetimiyle ilk temaslar umut vadediyor. Devletlerarası ilişkileri yeniden tesis etmek, dünyada önemli miktarda birikmiş sistemik ve stratejik sorunları kademeli olarak çözmek için iş birliğine yönelik karşılıklı niyet var” diye konuştu.

DİYALOĞU BOZMAYA ÇALIŞACAKLAR

Söz konusu sorunların, Ukrayna dahil bölgesel krizlere yol açtığına işaret eden Putin, “Rus-Amerikan temaslarının yeniden başlamasından herkesin memnun olmadığının farkındayız. Batılı seçkinler dünyadaki istikrarsızlığı sürdürmeye kararlı ve Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu bozmaya çalışacaklar” diye konuştu. ABD’deki yeni yönetimin geçmiş yönetimlere kıyasla çok sayıda basmakalıp düşünceyi benimsemediğini vurgulayan Putin, “ABD’deki mevcut ortaklar pragmatizm ve gerçekçi bir bakış açısı gösteriyor, klişeleri reddediyor” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE DESTEĞE HAZIR

İki ülke heyetleri arasındaki ilk görüşme, ikili ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve Ukrayna’daki savaşı sonlandırma amacıyla 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda “muhtemelen” Suudi Arabistan’da görüşeceğini açıklamıştı. Öte yandan Türkiye, görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil, barış çabalarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu her fırsatta yineliyor.







