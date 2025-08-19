İstanbul’da 9 ilçede uyuşturucu operasyonu: 512 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Uyuşturucu ve ya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik Avcılar, Bakırköy, Büyükçekemece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece ve Maltepe’de belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 255 kilogram skunk, 253 kilo 250 gram metamfetamin ve 4 kilo 536 gram kokain olmak üzere toplam 512 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 1 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi. Operasyon sonrasında ele geçirilen yasa dışı maddeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü binasının önünde sergilendi. Operasyon hakkında bilgi alan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ekipleri tebrik etti.