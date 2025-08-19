Yeni Şafak
İstanbul’da 9 ilçede uyuşturucu operasyonu: 512 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

19:2219/08/2025, Salı
DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 21 şüpheli gözaltına alınırken, 512 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20’si cezaevine gönderildi, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Uyuşturucu ve ya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik Avcılar, Bakırköy, Büyükçekemece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece ve Maltepe’de belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 255 kilogram skunk, 253 kilo 250 gram metamfetamin ve 4 kilo 536 gram kokain olmak üzere toplam 512 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 1 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi. Operasyon sonrasında ele geçirilen yasa dışı maddeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü binasının önünde sergilendi. Operasyon hakkında bilgi alan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ekipleri tebrik etti.


'Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor'


Operasyonla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul’da son bir hafta içinde 9 ilçede yaptığımız operasyonlar sonucunda 21 şahıs gözaltına alınmış, 20 şahıs tutuklanmış 1 şahıs ise adli kontrol almıştır. Operasyonlar kapsamında 512 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiş, metanfetamin ve kokain olmak üzere. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İnsanlığın büyük düşmanı olan, neslin büyük düşmanı olan zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadelerini kullandı.




#Uyuşturucu
#Uyuşturucuyla Mücadele
#Operasyon
#İstanbul
#İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız
