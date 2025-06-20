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İstanbul'da "bağış" adı altında bıçak parası operasyonu: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da "bağış" adı altında bıçak parası operasyonu: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

09:5820/06/2025, Cuma
DHA
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1 profesör ve 2 doçentin de bulunduğu 11 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
1 profesör ve 2 doçentin de bulunduğu 11 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’un köklü sağlık kuruluşlarından biri olan Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi, rüşvet iddialarıyla gündeme oturdu. Aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu sağlık çalışanlarının, ameliyat sıralarını öne almak için hasta yakınlarından "bağış" adı altında para talep ettiği ileri sürüldü. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorlara yönelik yürütülen soruşturmada, hasta yakınlarından 'Bağış' ya da 'Medikal malzeme' adı altında para alarak işlemleri öne çektiği tespit edilen aralarında 1 profesör ve 2 doçentin de bulunduğu 11 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



İstanbul'da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimliğine giden bazı kişiler, hastanenin bazı servislerinde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde şikayette bulundu. Şikayetleri değerlendiren Başhekimlik, durumu Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.



3 ilde eş zamanlı operasyon


Şüphelilerin, yaklaşık 50 kişiyi 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenmiş, polis ekiplerinin 5 aylık fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından İstanbul merkezli olarak Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda M.F., A.A., A.Ç.B., O.B., O.Ö., Ö.A., E.Ö., Y.Ö. isimli şüpheliler ile birlikte hastanenin Göğüs Hastalıkları bölümünde çalışan profesör M.M. ve doçentler V.E. ile Y.S. gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.


#Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi
#soruşturma
#bıçak parası
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