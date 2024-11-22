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İstanbul'da beklenen fırtına hava ve deniz trafiğini vurdu: THY 38 seferi iptal etti

İstanbul'da beklenen fırtına hava ve deniz trafiğini vurdu: THY 38 seferi iptal etti

21:5622/11/2024, Cuma
AA
DHA
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle hava ve deniz trafiğinde peş peşe sefer iptalleri açıklanıyor.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle hava ve deniz trafiğinde peş peşe sefer iptalleri açıklanıyor.

İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtına, hava ve deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları (THY), il genelinde etkili olacak fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu. Şehir Hatları'ndan da yapılan açıklamada bazı vapur seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İstanbul
'da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli
lodos
etkisini göstermeye devam ediyor.

THY, İstanbul kalkışlı 38 seferini iptal etti

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da ki uçuş iptallerinin ardından Türk Hava Yolları da (THY) İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün
, “
Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir.
" dedi.

Vapur seferleri de iptal edildi

İstanbul'da beklenen fırtına deniz trafiğini de olumsuz etkiledi.

Şehir Hatları, kentteki
olumsuz hava şartları
nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ikinci bir duyuruya kadar
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
seferlerinin Moda uğraması,
Büyükada-Sedef Adası
ve
Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı
seferleri yapılamayacak.


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