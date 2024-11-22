İstanbul'da beklenen fırtına hava ve deniz trafiğini vurdu: THY 38 seferi iptal etti

'da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.

'da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da ki uçuş iptallerinin ardından Türk Hava Yolları da (THY) İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.