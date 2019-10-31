Gündem İstanbulda beklenen yağış başladı Bazı yollar göle döndü
İSTANBUL

İstanbul'da beklenen yağış başladı bazı yollar göle döndü! İstanbul hava durumu

İstanbul'da beklenen yağış başladı: Bazı yollar göle döndü

İstanbul'da sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Meteorolojiden yapılan hava durumu açıklamasına göre, sağanağın yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Beykoz'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Beykoz'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Kentte öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak ve fırtına Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Boğaz çevresinde etkili oluyor.

Sarıyer'de tünel girişini su bastı
OYNAT 01:04
Sarıyer'de tünel girişini su bastı
İstanbul'da başlayan sağanak yağış, Sarıyer'de etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer Çayırbaşı tünel girişinde yollar adeta dereye döndü. Sürücüler su baskınının yaşandığı yolda güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.


Beykoz'da yağış nedeniyle Tarihi Beykoz İshak Ağa Çeşmesi'nin bulunduğu alanda su birikintisi oluştu. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Yağış nedeniyle Tarihi Beykoz İshak Ağa Çeşmesinin bulunduğu meydan suyla kaplandı.

Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisine girecek
GÜNDEM
Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisine girecek

Zaman zaman trafikte aksamaya neden olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da alt geçitler ile binaların saçaklarının altına ve otobüs duraklarına sığındı.

Ayrıca, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde sağanak yağış nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sağanağın yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise ani sel, su baskını, göllenme, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır bekletildiği bildirildi.

İstanbul'da 5 günlük hava durumu için tıklayınız

İstanbul'da beklenen yağış başladı: Bazı yollar göle döndü
FOTOĞRAF 19
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İstanbul'da sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.
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Kentte öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak ve fırtına Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Boğaz çevresinde etkili oluyor.
Title
Beykoz'da yağış nedeniyle Tarihi Beykoz İshak Ağa Çeşmesi'nin bulunduğu alanda su birikintisi oluştu. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.
Title
Zaman zaman trafikte aksamaya neden olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da alt geçitler ile binaların saçaklarının altına ve otobüs duraklarına sığındı.
Title
Ayrıca, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde sağanak yağış nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Title
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sağanağın yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Title
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise ani sel, su baskını, göllenme, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır bekletildiği bildirildi.
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Title
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Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul'da beklenen yağış başladı: Bazı yollar göle döndü
İstanbul'da sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Meteorolojiden yapılan hava durumu açıklamasına göre, sağanağın yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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