İstanbul'da beklenen yağış başladı: Bazı yollar göle döndü

İstanbul'da sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Kentte öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak ve fırtına Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Boğaz çevresinde etkili oluyor.

OYNAT 01:04 Sarıyer'de tünel girişini su bastı İstanbul'da başlayan sağanak yağış, Sarıyer'de etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer Çayırbaşı tünel girişinde yollar adeta dereye döndü. Sürücüler su baskınının yaşandığı yolda güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. BiP'te paylaş

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Beykoz'da yağış nedeniyle Tarihi Beykoz İshak Ağa Çeşmesi'nin bulunduğu alanda su birikintisi oluştu. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Yağış nedeniyle Tarihi Beykoz İshak Ağa Çeşmesinin bulunduğu meydan suyla kaplandı.

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Zaman zaman trafikte aksamaya neden olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da alt geçitler ile binaların saçaklarının altına ve otobüs duraklarına sığındı.

Ayrıca, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde sağanak yağış nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sağanağın yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise ani sel, su baskını, göllenme, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır bekletildiği bildirildi.

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