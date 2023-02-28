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İstanbul'da bir hastaneye daha tahliye kararı

İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ardından Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı alındı.

14:13 . 28/02/2023 Salı
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Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı alındı.

Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı alındı.

Cerrahpaşa Hastanesi'nden sonra Kağıthane Devlet Hastanesi'nin de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildi.

NTV'nin haberine göre, hastanenin iki hafta içinde tahliye edilmesi bekleniyor.

Hastalar Şişli Hamidiye Etfal'e yönlendirilecek

Karar, hastane çalışanlarına tebliğ edildi. Bugün itibariyle gelen hastalara da durum açıklanıyor. Hastanedeki sağlık çalışanları Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesinde hizmet verecek.


#Kağıthane Devlet Hastanesi
#İstanbul
#Cerrahpaşa
2 gün önce
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İstanbul'da bir hastaneye daha tahliye kararı
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