İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi iş birliğinde bugün gerçekleştirilecek yarışta yerli ve yabancı bin triatlet, Kanlıca, Küçüksu ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yüzme, koşu ve bisiklet kategorilerinde performans sergileyecek.