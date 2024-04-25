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İstanbul'da çöl tozu alarmı! Görüş mesafesi azaldı: Uzmanlardan 'maske' uyarısı

İstanbul'da çöl tozu nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma yaşandı. Çocuklar ve yaşlılar çok daha fazla etkilenirken, uzmanlar maskesiz dışarı çıkılmaması, pencereleri kapalı tutma konusunda uyarılarda bulundu.

17:47 - 25/04/2024 Perşembe
İstanbul’da 3 gün daha süreceği tahmin ediliyor.
İstanbul’da 3 gün daha süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de de etkili olan toz taşınımı ile ilgili uyarılarda bulundu. Libya üzerinden gelen çöl tozu Yunanistan'da gökyüzü kızıla bürünmesine neden olmuştu. Tekirdağ üzerinden Türkiye’ye giriş yaparak yurdun batı kesimini etkisi altına alan çöl tozunun etkisinin İstanbul’da 3 gün daha süreceği tahmin ediliyor.

'Sağlık açısından çok zararlı'

Birkaç sene önce yoğun olarak çöl tozlarının geldiğini hatırladığını ifade eden Mustafa Baran,
“Sabah kalktığımızda arabalarımızın üzeri görünmez oluyordu. Sağlık açısından çok zararlı olduğunu biliyorum. Gelince evden çıkmayacağız herhalde. Kesinlikle maske takılması gerekiyor. Sadece çöl tozları ile alakalı değil günlük hayatımızın içinde insanların yoğun olduğu yerlerde takılması gerekiyor. Ben etkilenmedim ama etkilenen dostlarımız oldu”
diye konuştu.


#Çöl tozu
#Libya
#Meteoroloji
#İstanbul
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