Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İstanbul'da Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bugün için İstanbul'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

18 Mayıs İstanbul'da Cuma namazı saatleri için tıklayınız

İstanbul'da 13 Nisan Cuma namaz vakitleri

İstanbul'da öğle namazı vakti saat 13.11

İstanbul'da ikindi namazı vakti saat 16:51

İstanbul'da akşam namazı vakti saat 19:48

İstanbul'da yatsı namazı vakti saat 21:13'de.

İl il Cuma namazı saatleri için tıklayınız

Miraç Kandili: Kulun Allah'a yakın olma çabası

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma günü, toplanma günüdür. Bu haftada cuma namazı büyük bir katılımla kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı cuma hutbesinin konusu bu hafta "Miraç Kandili: Kulun Allah'a yakın olma çabası" olacak.

GÜNDEM Miraç Kandili: Kulun Allah'a yakın olma çabası

GÜNDEM Kandil mesajları: En güzel Miraç Kandili mesajları 2018

GÜNDEM Güzel, anlamlı, resimli, kısa Cuma ve Kandil mesajları