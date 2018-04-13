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İSTANBUL

Cuma namazı saat kaçta? ​İstanbul'da Cuma namazı saati ve ezan saatleri

İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta?

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek Cuma gününde bu hafta da vatandaşlar camileri dolduracak. İstanbul'da Cuma namazı saatleri merak ediliyor. Haberimizde İstanbul'da Cuma namazı vakti ve ezan saatlerini bulabilirsiniz...

Yeni Şafak
İstanbul'da Cuma namazı saat 13:11'de.
İstanbul'da Cuma namazı saat 13:11'de.

Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İstanbul'da Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bugün için İstanbul'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

18 Mayıs İstanbul'da Cuma namazı saatleri için tıklayınız

İstanbul'da 13 Nisan Cuma namaz vakitleri

İstanbul'da öğle namazı vakti saat 13.11

İstanbul'da ikindi namazı vakti saat 16:51

İstanbul'da akşam namazı vakti saat 19:48

İstanbul'da yatsı namazı vakti saat 21:13'de.

İl il Cuma namazı saatleri için tıklayınız

Miraç Kandili: Kulun Allah'a yakın olma çabası

  • Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma günü, toplanma günüdür. Bu haftada cuma namazı büyük bir katılımla kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı cuma hutbesinin konusu bu hafta "Miraç Kandili: Kulun Allah'a yakın olma çabası" olacak.
  • Miraç Kandili: Kulun Allah'a yakın olma çabası
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    Miraç Kandili: Kulun Allah'a yakın olma çabası

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