İstanbul'da feci olay: 4 çocuk parkta elektrik akımına kapıldı

15:3424/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Olay Bağcılar'da bulunan Plevne Parkında meydana geldi.

Bağcılar'da bulunan Plevne Parkı'nda 4 çocuğu bindikleri oyuncaklardan elektrik çarptı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, parkta kaçak oluşup oluşmadığının belirlenmesi için teknik ekiplerin çalışma yaptığı bildirildi.

Feci olay Bağcılar'da Plevne Çocuk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre park içerisinde elektrikle çalışan oyuncaklara binen 4 çocuk elektrik akımına kapıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans geldi.


Ayrıntılar geliyor...


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#İstanbul
#Bağcılar
#Elektrik akımı
