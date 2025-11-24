2 ay önce otopsi raporunda ortaya çıkmış: Böcek ailesini hayattan koparan ilaçlama firmasıyla ilgili şok detay

'7 AY GEÇMİŞ HİÇ BİR ŞEY YAPILMAMIŞ, HALA ÇALIŞMAYA DEVAM ETMİŞLER'





Anne Gamze Yazıcı, "Firma yetkilisi de herhangi bir şey söylemiyor, sadece yan komşumuz insani bir şekilde, 'Yan tarafta da çocuk var, herhangi bir sorun olur mu?' diye soruyor. Üstüne basa basa 2-3 defa sorduğunu söylüyor. 'Herhangi bir zararın olmayacağını, hiçbir şey olmayacağını, sadece siz evden çıkın, sonra gelin havalandırın. Masanın üstünde duran yemeği bile yiyebilirsiniz.' şeklinde bir ifadede bulunmuşlar. Zaten biz 18 Nisan'da akşam eve geldik, 10 gün kaldık. Ertesi gün dışarı çıktık, oyun grubuna gittik. Akşam yine eve geldik, hiçbir şey yoktu. Oğlum gayet sağlığı yerindeydi. Sonrasında gecesinde rahatsızlandık, kusma başladı ve 20 Nisan sabahı da kaybettik. Zehirlenme şüphesi olduğu ortada. Bizim canımızı en çok yakan konu da zehirlenme var, evet. Ama firma ile alakalı 7 ay geçmiş, hiçbir şey yapılmamış. Hala çalışmaya devam etmişler, hala can almaya devam etmişler. Katillik sadece silahla, bıçakla, topla, tüfekle olmuyor. Bu da bariz bir katillik. Göz göre göre insan canına kıymak oluyor. 3 yaşında bir çocuktan, kocaman bir aileden bahsediyoruz. Bilmediğimiz kim bilir daha ne kadar canı yanan aile var. 7 aydır neden bu firma hala çalışmaya devam etti? Canımızı en çok yakan da bu oldu" ifadelerini kullandı.