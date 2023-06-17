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İstanbul’da gaybubet operasyonu

İstanbul’da FETÖ’nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda biri eski hakim, biri eski emniyet müdürü 18 kişi yakalandı.

Şahin Şen
04:00 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
FETÖ'nün “gaybubet evi” olarak nitelendirilen hücre evlerinde saklandığı belirlenen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün “gaybubet evi” olarak nitelendirilen hücre evlerinde saklandığı belirlenen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri aranan FETÖ’cüleri yakalamak için çalışma başlattı. Haklarında FETÖ soruşturmaları kapsamında yakalama kararı bulunan ve örgütün “gaybubet evi” olarak nitelendirilen hücre evlerinde saklandığı belirlenen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

ESKİ HAKİM DE YAKALANDI

İstanbul’da yapılan eş zamanlı baskınlarda 18 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında KHK ile ihraç edilen eski hakim İshak Kılavuz ve yine KHK ile ihraç edilen eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ramazan Gülten’nin bulunduğu öğrenildi. Eski hakim Kılavuz’un, önce açığa alındığı, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Bir süre tutuklu kalan Kılavuz’un, mağdur edildiğini ileri sürerek, devlete tazminat davası açtığı belirtildi.




#Operasyon
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#İstanbul
#KHK
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