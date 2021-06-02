Gündem İstanbulda hafta sonu seçim heyecanı 14 mahalle yeni muhtarını seçecek
İSTANBUL

İstanbul'da hafta sonu seçim heyecanı: 14 mahalle yeni muhtarını seçecek

İstanbul'da 14 mahalle, 6 Haziran günü yapılacak seçimle yeni muhtarlarını belirleyecek. Muhtar adayları, seçime günler kala, kapı kapı dolaşarak oy istemeye devam ediyor. Mahalleliler de, sağlık ocağı ve yeşil alan istiyor.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda hafta sonu seçim heyecanı: 14 mahalle yeni muhtarını seçecek
Muhtar adayları, aday oldukları mahallelere pankartlar ve posterler asarak oy istiyor.

Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde vefat eden muhtar babasının yerine aday olan Ergün Akgün, "Nasip olursa biz devam ettireceğiz. İnşallah mahallemizi daha güzel yerlere getirebilmek için uğraşacağız" dedi.

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 6 Haziran Pazar günü, seçimlerin tekrarlanmasına ve ara seçim yapılmasına karar verildi. Türkiye genelinde 753 yerde sandığa gidilecek seçimde İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirleyecek.

Muhtar adayları, sandıktan en fazla oyu alabilmek için aralıksız çalışıyor. Aday oldukları mahallelere pankartlar ve posterler asıp, el ilanları dağıtan muhtar adayları, kapı kapı dolaşıp, oy istiyor. Mahalle sakinlerinin muhtar adaylarından talep ettiklerinin başında ise, yeşil alan, park ve sağlık ocağı yapılması geliyor.

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TEK KADIN ADAY

Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde biri kadın 6 aday muhtarlık yarışına katıldı. Halen aza olan tek kadın aday Dilek Teksoy, "2014 yılından beri muhtarlıkta çalışıyorum. Muhtarımız vefat ettiği için ara seçim olacak. Altı adayız, tek kadın adayım. Seçim havası oluştu. Beş erkeğe karşı tek kadın olmam da bir ilgiye neden oluyor. Sağlık ocağımız eksik. Seçilirsek öncelikle bunu dile getireceğiz" dedi.

Vefat eden muhtarın yerine vekalet eden Sebahattin Uçar da Vatan Mahallesi'nde aday oldu.

Uçar, 6 aday olduğunu söyleyerek, "Ben de adaylardan biriyim. Hepsi buranın insanı. Hepsine başarılar diliyorum. Bu bir yarış. Kazanmakta var kaybetmekte. Seçim atmosferi oluştu. Hararetli sürüyor. Herkes evlere gidiyor. Pusulalarını veriyor. Sokakta olsun evlerde olsun diyaloğa girdi herkes" diye konuştu.

VEFAT EDEN BABASININ YERİNE ADAY OLDU

Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde ise 3 aday bulunuyor. Vefat eden muhtar babasının yerine aday olan Ergün Akgün, "Rahmetli babamdı muhtar. Nasip olursa biz devam ettireceğiz. İnşallah mahallemizi daha güzel yerlere getirebilmek için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

Diğer adaylardan biri olan Hüseyin Aksoy, "En büyük sorunumuz çocuk parkı. Gençlerimizin top oynayacağı alan yok bunlara talibim" dedi.

"MUHTARLAR ÇEKİŞİYOR"

Oy vermek için pazar günü sandığa gidecek olan seçmenlerden Ergün Sırmalı ise, 57 yıldır Vatan Mahallesi'nde yaşadığını belirterek, "Hayırlısı olsun. Sağlık ocağımız ve park eksiğimiz var. Bayrampaşa'nın en eski mahallerinden burası" şeklinde konuştu.

60 senedir aynı mahallede yaşayan Muzaffer Göçmen, "Heyecan var. Muhtarlar çekişiyor" dedi.

SEÇİM HEYECANI YAŞANAN MAHALLELER

  • Bayrampaşa Vatan Mahallesi, Kağıthane Telsizler Mahallesi, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi, Güngören Sanayi Mahallesi, Şişli Mecidiyeköy ve Feriköy Mahalleleri, Çatalca Ormanlı ile Kaleiçi Mahalleleri, Beyoğlu Asmalı Mescit, Kalyoncu Kulluğu, Katipmustafa Çelebi Mahalleleri ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi.

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