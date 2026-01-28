Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da inşaatta feci ölüm

İstanbul'da inşaatta feci ölüm

20:1028/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Hayatını kaybeden işçinin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Hayatını kaybeden işçinin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İstanbul'da yapımı devam eden bir binanın en üst katında çalışan 52 yaşındaki işçi, dengesini kaybederek inşaat boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde inşaatın en üst katında çalışan işçi Şükrü Gökpınar (52) dengesini kaybederek düştü. Olayın ardından hayatını kaybeden işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 125. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden binanın en üst katında çalışan işçi Şükrü Gökpınar dengesini kaybederek inşaat boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Gökpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gökpınar'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



#İstanbul
#Sultangazi
#İnşaat
#İşçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Monaco - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız ilk 11'de mi? Juventus maçı şifresiz canlı yayın kanalı belli oldu