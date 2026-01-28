İstanbul'da inşaatta feci ölüm

Olay, saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 125. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden binanın en üst katında çalışan işçi Şükrü Gökpınar dengesini kaybederek inşaat boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Gökpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gökpınar'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.