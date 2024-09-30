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İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 23 şüpheli yakalandı

İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 23 şüpheli yakalandı

08:0730/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Güvenlik güçlerimiz operasyon düzenledi.
Güvenlik güçlerimiz operasyon düzenledi.

İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 23 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 3 adet çelik yelek, muhtelif miktarda esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul'un Sultangazi, Eyüpsultan, Bakırköy, Bağcılar ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen "Kuyu-30" operasyonlarında; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, işyeri kurşunlanması, ikamet kurşunlanması, rüşvet, tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 3 adet çelik yelek, muhtelif miktarda esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

#İstanbul
#Sultangazi
#Eyüpsultan
#Bakırköy
#Bağcılar

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