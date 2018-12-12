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İSTANBUL

İstanbul'da kar yağışı başladı! 5 günlük İstanbul hava durumu

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı Beylikdüzü, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ilçesinde etkili olmaya başladı. Vatandaşlar ise lapa lapa yağan kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, bugün İstanbul, çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olacak.

Yeni Şafak AA
Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oluyor.
Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul Beylikdüzü, Silivri, Büyükçekmece ve Çatalca'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyordu.

İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya kar yağışlı geçecek

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalacak.

İstanbul'da mevsimin ilk karı etkili olmaya başladı.

Çok bulutlu, Trakya hariç aralıklı yağmur ve sağanak beklenen bölgede İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Bölgede rüzgar, batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

5 günlük İstanbul hava durumu

Hava sıcaklıkları azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege’de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3
  • İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 8
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 10
  • Bursa: Çok bulutlu, karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 5
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer yağmur ve sağanak yağışlı 16
  • Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 10
  • Trabzon: Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu 12
  • Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı (Yağışların; öğleden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 4
  • Diyarbakır: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı 11

İstanbul’da kar yağışı başladı
FOTOĞRAF 16
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İstanbul Beylikdüzü'nde mevsimin ilk kar yağışı başladı.
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Yağış nedeniyle herhangi bir aksaklık yaşanmazken kar etkisini arttırarak devam ediyor.
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Vatandaşlar ise lapa lapa yağan kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşadı.
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Kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde kendini gösteriyor.​
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İstanbul’da kar yağışı başladı
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İstanbul’da kar yağışı başladı
Title
İstanbul’da kar yağışı başladı
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İstanbul’da kar yağışı başladı
Title
İstanbul’da kar yağışı başladı
Title
İstanbul’da kar yağışı başladı
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İstanbul’da kar yağışı başladı
Title
Lapa lapa yağan kar etkisini giderek sürdürüyor.
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İstanbul’da kar yağışı başladı
Title
İstanbul’da kar yağışı başladı
Title
İstanbul’da kar yağışı başladı
Title
İstanbul’da kar yağışı başladı
İstanbul’da kar yağışı başladı
İstanbul Beylikdüzü'nde mevsimin ilk kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle herhangi bir aksaklık yaşanmazken kar etkisini arttırarak devam ediyor. Vatandaşlar ise lapa lapa yağan kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşadı.
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İstanbul'a yılın ilk karı yağdı
OYNAT 01:09
İstanbul'a yılın ilk karı yağdı
İstanbul'da beklenen kar yağışı Beylikdüzü ilçesinde etkili olmaya başladı. Meteorolojiden yapılan hava durumu tahminlerine göre, bugün İstanbul'un çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.
YORUM YAP

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