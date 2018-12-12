İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul Beylikdüzü, Silivri, Büyükçekmece ve Çatalca'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyordu.

İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya kar yağışlı geçecek

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalacak.

İstanbul'da mevsimin ilk karı etkili olmaya başladı.

Çok bulutlu, Trakya hariç aralıklı yağmur ve sağanak beklenen bölgede İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Bölgede rüzgar, batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

5 günlük İstanbul hava durumu

Hava sıcaklıkları azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege’de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3

Çok bulutlu ve kar yağışlı 3 İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 8

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 8 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 10

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 10 Bursa: Çok bulutlu, karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 5

Çok bulutlu, karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 5 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer yağmur ve sağanak yağışlı 16

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer yağmur ve sağanak yağışlı 16 Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 10

Çok bulutlu ve yağmurlu 10 Trabzon: Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu 12

Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu 12 Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı (Yağışların; öğleden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 4

Çok bulutlu ve kar yağışlı (Yağışların; öğleden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 4 Diyarbakır: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı 11

FOTOĞRAF 16 İstanbul Beylikdüzü'nde mevsimin ilk kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle herhangi bir aksaklık yaşanmazken kar etkisini arttırarak devam ediyor. Vatandaşlar ise lapa lapa yağan kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde kendini gösteriyor.​ İstanbul’da kar yağışı başladı İstanbul’da kar yağışı başladı İstanbul’da kar yağışı başladı İstanbul’da kar yağışı başladı İstanbul’da kar yağışı başladı İstanbul’da kar yağışı başladı İstanbul’da kar yağışı başladı Lapa lapa yağan kar etkisini giderek sürdürüyor. İstanbul’da kar yağışı başladı İstanbul’da kar yağışı başladı İstanbul’da kar yağışı başladı İstanbul’da kar yağışı başladı İstanbul’da kar yağışı başladı İstanbul Beylikdüzü'nde mevsimin ilk kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle herhangi bir aksaklık yaşanmazken kar etkisini arttırarak devam ediyor. Vatandaşlar ise lapa lapa yağan kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşadı.





