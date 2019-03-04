İstanbul'da kesinleşen belediye başkan aday listeleri ilan edildi

İstanbul'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre, İstanbul'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)
Büyükşehir Belediyesi: Binali Yıldırım
Adalar: Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı
Ataşehir: İsmail Erdem
Avcılar: İbrahim Ulusoy
Bağcılar: Lokman Çağırıcı
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Bakırköy: Mehmet Umur
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa: Atila Aydıner
Beykoz: Murat Aydın
Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece: Mevlüt Uysal
Çatalca: Mesut Üner
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
Esenler: M. Tevfik Göksu
Esenyurt: Azmi Ekinci
Eyüpsultan: Deniz Köken
Fatih: Ergün Turan
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Güngören: Bünyamin Demir
Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz
Kağıthane: Mevlüt Öztekin
Kartal: Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece: Temel Karadeniz
Pendik: Ahmet Cin
Sancaktepe: Şeyma Döğücü
Sarıyer: Salih Bayraktar
Sultanbeyli: Hüseyin Keskin
Sultangazi: Abdurrahman Dursun
Şile: İlhan Ocaklı
Şişli: Nihal Yıldırım
Tuzla: Şadi Yazıcı
Ümraniye: İsmet Yıldırım
Üsküdar: Hilmi Türkmen
Zeytinburnu: Ömer Arısoy
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Büyükşehir Belediyesi: Ekrem İmamoğlu
Adalar: Erdem Gül
Ataşehir: Battal İlgezdi
Avcılar: Turan Hançerli
Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan
Bakırköy: Bülent Kerimoğlu
Başakşehir: Abdulhadi Akmugan
Bayrampaşa: Remzi Albayrak
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beykoz: Coşkun Tosun
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Beyoğlu: Alper Taş
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Cem Kara
Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım
Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt
Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu
Fatih: Soner Özimer
Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya
Güngören: İsmet Yaşar
Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Ali Kılıç
Pendik: Mehmet Salih Usta
Sancaktepe: Özgen Nama
Sarıyer: Şükrü Genç
Silivri: Özcan Işıklar
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Haluk Bozkurt
Şile: Ali Şecaattin Güney
Şişli: Muammer Keskin
Tuzla: Salim Gürsoy
Ümraniye: Cafer Aktürk
Üsküdar: Ahmet Kılıç
Zeytinburnu: Adil Emecan
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Beşiktaş: Serkan Topeli
Maltepe: Ahmet Baykan
Silivri: Volkan Yılmaz
İYİ Parti
Arnavutköy: Muharrem Yaman
Bağcılar: Muhammed Bayram
Bakırköy: Ateş Ünal Erzen
Beykoz: Bilgehan Murat Miniç
Beşiktaş: Affan Keçeci
Fatih: İlay Aksoy
Şile: Rahmi Çakar
Kağıthane: Mehmet Aslan
Kadıköy: Emre Kınay
Esenler: Mustafa Yılmaz
Saadet Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Necdet Gökçınar
Adalar: Hakan Aktaş
Arnavutköy: Ekrem Önal
Ataşehir: Adem Boz
Avcılar: Mücahit Karlı
Bağcılar: Şakir Şahin
Bahçelievler: Yaşar Avcı
Bakırköy: Adnan Şahin
Başakşehir: Bekir Demirkaya
Bayrampaşa: İsmail Acar
Beşiktaş: Murat Kutlu Sezen
Beykoz: Muharrem Kaşıtoğlu
Beylikdüzü: Tuncer Koğa
Beyoğlu: Mehmet Yıldız
Büyükçekmece: Caner Bitiş
Çatalca: Serdar Taşar
Çekmeköy: Abdulhalim Meşe
Esenler: Tuğrul Yalçınkaya
Esenyurt: Hasan Kara
Eyüpsultan: İlker Çiftçi
Fatih: İbrahim Bakşiş
Gaziosmanpaşa: Bilal Ay
Güngören: Adnan Hacıabdullahoğlu
Kadıköy: Recep Yılmaz
Kağıthane: Zeynel Keskin
Kartal: Fehim Hava
Küçükçekmece: Mustafa Kurdaş
Maltepe: Fatih Erbican
Pendik: Mahmut Kılıç
Sancaktepe: Abdulkadir Çelebi
Sarıyer: Davut Tepeyurt
Silivri: Şükrü Yıldırım
Sultanbeyli: Muhammet Fetullah Bülbül
Sultangazi: Hüseyin Aydoğan
Şile: Yunus Emre Köse
Şişli: Muharrem Çam
Tuzla: Resul Kılıç
Ümraniye: Yakup Kasımay
Üsküdar: Yılmaz Bayat
Zeytinburnu: Mikail Kabak
Büyük Birlik Partisi
Arnavutköy: Aytekin Kurt
Avcılar: Selahattin Şavur
Bağcılar: Bülent Şahin
Bahçelievler: Serkan Karacaoğlu
Başakşehir: Uğur Bay
Bayrampaşa: Mehmet Ceylan
Beşiktaş: Hasan Keskin
Beyoğlu: Ali Rıza Biberoğlu
Büyükçekmece: Halil Eker
Beykoz: Abdullah Demiray
Esenyurt: Yusuf İvgen
Gaziosmanpaşa: Fedai Karakol
Güngören: Mustafa Duman
Kadıköy: Kadir Turan
Kağıthane: Yusuf Karademir
Küçükçekmece: Hüseyin Doğan
Sarıyer: Hüseyin Koç
Silivri: Ramiz Aksu
Sultanbeyli: Hamdi Yıldız
Sultangazi: Yakup Yılmaz
Şişli: M. Umut Dövletoğulları
Tuzla: Sedef Arzu Ur Şahin
Ümraniye: Bülent Taş
Demokratik Sol Parti
Büyükşehir Belediyesi: Muammer Aydın
Adalar: Coşkun Özden
Arnavutköy: Serdal Delikkaya
Ataşehir: Levent Limon
Avcılar: Hanay Handan Toprak Benli
Bağcılar: Eyüp Ali Özdemir
Bahçelievler: Sema Men
Bakırköy: Ali Fatinoğlu
Başakşehir: Adile Aslan
Bayrampaşa: Ersin Bilen
Beşiktaş: Erol Özberk
Beykoz: İbrahim Uysal
Beylikdüzü: Mustafa Gürkan Özkürkanlı
Beyoğlu: Hüseyin Özhan
Büyükçekmece: Ümit Şahbaz
Çatalca: Arslan Erdoğmuş
Çekmeköy: Ayşenur Altan
Esenler: İshak Koç
Esenyurt: İpek Süt
Eyüpsultan: İbrahim Bayraktar
Fatih: Uluğbek Hekimoğlu
Gaziosmanpaşa: Kerim Çoban
Güngören: Nazım Özdemir
Kadıköy: Mustafa Mehmet Günyeli
Kağıthane: Ekrem Şit
Kartal: Ata Can Bektaş
Küçükçekmece: Birkan Duran
Maltepe: Özcan Kaya
Pendik: Murtaza Sasa
Sancaktepe: Seyfi Ergül
Sarıyer: Hümeyra Gürsoy
Silivri: Selami Değirmenci
Sultanbeyli: Adem Baş
Sultangazi: Tarık Ersoy
Şile: Ümit Yaşar Kaya
Şişli: Mustafa Sarıgül
Tuzla: Akın Tekdal
Ümraniye: Nesim Pakır
Üsküdar: Güven Hokna
Zeytinburnu: Derya Mutlu
Vatan Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Mustafa İlker Yücel
Adalar: Orhan Şenoğlu
Arnavutköy: İsmet Çeşmeli
Ataşehir: Etem Kırca
Bağcılar: İlker Işık
Bahçelievler: Cem Doğan
Başakşehir: Tülin Saner
Bayrampaşa: Teoman Alili
Beşiktaş: Ahmet Göktaş
Beykoz: Esra Ispalarlı
Beylikdüzü: Barbaros Bahçelioğlu
Beyoğlu: İzzettin Özgibar
Büyükçekmece: Hasan Baydemir
Çatalca: Ergün Aslan
Çekmeköy: Barış Erdem
Esenler: Oktay Şahin
Esenyurt: Zeki Aksoy
Eyüpsultan: Hümeyra Ayten
Fatih: Süleyman Doğan
Gaziosmanpaşa: Emin Algül
Güngören: Eylem Aşamdır
Kadıköy: Osman Erbil
Kağıthane: Hasan Mert
Kartal: Perihan Tekin
Küçükçekmece: Selçuk Tut
Maltepe: Ufuk Özgen
Pendik: Mehmet Akkaya
Sancaktepe: Hüseyin Palancı
Sarıyer: Seval Duygu Akyıldız
Silivri: İlker Dağlıoğlu
Sultanbeyli: İbrahim Tokgöz
Sultangazi: Deniz Çakmak
Şile: Mehmet Ödemiş
Şişli: Kadri Bülent Önal
Tuzla: Binnur Zuhat Yokuş
Ümraniye: Uğur Çetinkaya
Üsküdar: Ali Serdar Bolat
Zeytinburnu: Oktay Ekmen
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Selim Kotil
Adalar: Taner Önel
Arnavutköy: Recayi Özcan
Ataşehir: Rahmi Şen
Avcılar: Burak Tilev
Beşiktaş: Kemal Kamburoğlu
Bağcılar: Aziz Karaca
Bahçelievler: Murat Gülen
Bakırköy: Hakan Rona
Başakşehir: Orhan Doğan
Bayrampaşa: Mithat Kandemir
Beykoz: İrfan Şahin
Beylikdüzü: Mehmet Aksoy
Beyoğlu: Cem Kayalı
Büyükçekmece: Ayhan Öksüz
Çatalca: Şevket Kırca
Çekmeköy: Abdülmuttalip Örpek
Esenler: Hacı Çınar
Esenyurt: Ekrem Yıldız
Eyüpsultan: Birol Civelek
Fatih: Mustafa R. Sofuoğlu
Gaziosmanpaşa: Burhan Yavuz
Güngören: Abdülkadir İnan
Kadıköy: Nuh Naci Akay
Kağıthane: İsmail Sağır
Kartal: Ali Dicel
Küçükçekmece: Kerim Aktacir
Maltepe: Murat Efir
Pendik: Seçkin Karataş
Sancaktepe: Kamil Bayram Çınar
Sarıyer Altan Kalemci
Silivri: Harun Özbiliş
Sultanbeyli: Mustafa Özkan
Sultangazi: Yılmaz Gümüştekin
Şile: Nurettin Tığlı
Şişli: Gökhan Avcı
Tuzla: Yücel Atalar
Ümraniye: Fatih Şenocak
Üsküdar: Hüseyin Turhan
Zeytinburnu: Emir Toraman
Türkiye Komünist Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Zehra Güner Karaoğlu
Arnavutköy: Mustafa Özgür Ünal
Ataşehir: Fide Lale Durak Yılmaz
Bağcılar: Ekrem Çağlar
Bakırköy: Orhan Gökdemir
Beşiktaş: Erkan Pelit
Beykoz: Mehmet Murat Dilek
Beylikdüzü: Mehmet Şükrü Gökalpay
Büyükçekmece: Övünç Ballı
Çekmeköy: Atacan May
Esenler: Atakan Boyoğlu
Fatih: Yaşar Çelik
Güngören: Fatma Akın
Kağıthane: Selen Kartay
Kartal: Selahattin Kural
Maltepe: Zeynep Yıldız Koç Savaş
Sancaktepe: Atilla Özdemir
Sultanbeyli: Hasan Güney
Şişli: Nevzat Evrim Önal
Bağımsız adaylar
Kesinleşen listelere göre, İstanbul'da siyasi partilerin adaylarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 24 bağımsız aday da yarışacak.
Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak bağımsız adaylar şunlar:
Özge Akman
Dursunali Bacıoğlu
Vedat Öztürk
Hüseyin Karabulut
Ahmet Çördük
Muhammet Ali Canca
Mehmet Yıldız
Güldes Önkoyun
Hasan Atasoy Torun
Mehmet Ali Aydoğmuş
Lütfü Yılmaz
Seçkin İlker
Halef Alp
Özkan Mustafa Küçükural
Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu
Hazer Oruç Kaya
Burhan Erol
Doğan Duman
Aysel Tekerek
Ali Rıza Kansız
Abdulcelil Gülap
Oruç Karacık
Mehmet Celal Baykara
Burak Kadıoğlu