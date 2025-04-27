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İstanbul'da korkutan yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, göz gözü görmüyor

İstanbul'da korkutan yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, göz gözü görmüyor

10:0227/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
IHA
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Sultangazi’de ayakkabı imalathanesinde yangın
Sultangazi’de ayakkabı imalathanesinde yangın

Sultangazi’de bir ayakkabı imalathanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Sultangazi'de 6 katlı iş yerinde bulunan ayakkabı imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


Malkoçoğlu Mahallesi 311 Sokak'taki 6 katlı iş yerinin 3'üncü katındaki ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman sokağa da yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


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İstanbul'da korkutan yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, göz gözü görmüyor
Gündem / İstanbul
27 Nisan, Pazar

İçeridekiler son anda çıktı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride bulunanlar yangın merdivenini kullanarak dışarı çıktı. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri de üst katta mahsur kalan bir kişinin yangın merdiveninden aşağı inmesine yardım etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



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