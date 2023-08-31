İstanbul'da okul servislerine yeni düzenleme yolda: İkili tarife dönemi başlıyor

Okulların açıklmasına kısa bir süre kaldı. Okul servislerinde uzak ve yakın mesafe ücretleri de belli oldu. Yeni eğitim- öğretim yılında okul servisi kullanacak öğrenci velileri şimdiden belirlenen fiyat üzerinden ücret hesaplaması yapıyor. Uzak ve yakın mesafe okul servisi ücreti ne kadar oldu? 2023 okul servisi ücreti hesaplama haberimizde...