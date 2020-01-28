Gündem İstanbulda sağanak bekleniyor Sıcaklıklar 4 derece azalacak
İSTANBUL

İstanbul'da sağanak bekleniyor: Sıcaklıklar 4 derece azalacak

İstanbul'da sağanak bekleniyor: Sıcaklıklar 4 derece azalacak

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da yağış etkili olacak.
İstanbul'da yağış etkili olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.

Bölgede, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile sabah Kırklareli kıyı kesimi ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

  • Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel), öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den deprem bölgesi için soğuk uyarısı: Eksi 4 dereceyi görecek
GÜNDEM
Meteoroloji'den deprem bölgesi için soğuk uyarısı: Eksi 4 dereceyi görecek
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