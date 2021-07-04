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İSTANBUL

İstanbul’da şehzade düğünü: Sultan II. Abdülhamid Han’ın torunu 'Yavuz Selim Osmanoğlu' evlendi

Osmanlı Hanedanı’nın “şehzade” unvanını taşıyan hayattaki 24 erkek üyesinden biri olan Yavuz Selim Osmanoğlu, 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü akşamı, Maslak Kasrı’nda gerçekleşen düğünle dünya evine girdi. Gıda Mühendisi Damla Işık ile hayatını birleştiren Osmanoğlu, 34’üncü Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamid Han’ın 5’inci kuşaktan torunu oluyor.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da şehzade düğünü: Sultan II. Abdülhamid Han’ın torunu Yavuz Selim Osmanoğlu evlendi
Yavuz Selim Osmanoğlu ve Damla Işık dünya evine girdi.

Sultan II. Abdülhamid Han’ın 1868 yılından, tahta geçtiği 1876 yılına kadar sekiz sene ikamet ettiği konut olan Maslak Kasrı’nın bahçesinde Yavuz Selim Osmanoğlu ve Damla Işık dünya evine girdi. Düğün töreni Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. Ardından mehter takımı marşlar çaldı, saz heyeti tasavvuf musikisinden örnekler sundu.

Dokuz yıl sonra istanbul’da bir şehzade düğünü

Osmanlı Hanedan ailesinde uzun bir aradan sonra İstanbul’da yapılan ilk şehzade düğünü olan törene yoğun katılım gözlendi. İstanbul’daki son şehzade düğünü 9 sene önce, 22 Nisan 2012 tarihinde Çırağan Sarayı’nda yapılmış, Şehzade Osman Selaheddin Osmanoğlu Hanife Candan Günen ile ikinci evliliğini yapmıştı. Biri erkek beş çocuk babası olan Orhan Osmanoğlu, tek oğlunun evlenip yuvasını kurmasından çok mutlu olduğunu ve düğünün büyük dedesi Sultan II. Abdülhamid Han’ın şehzadeliğinin son yıllarını geçirdiği ve tahta çıkış müjdesini aldığı mekân olan Maslak Kasrı’nda gerçekleşmesinin de kendisi için ayrı bir mana taşıdığını ifade etti.

Törene kimler katıldı?

Törene çiftin anne ve babaları, akrabaları ve yakın dostları katıldı. 1974’te Hanedan’ın 50 yıllık sürgününü bitiren kanunun çıkarılmasında büyük gayret sarf eden eski Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli, divan şiirini sevdiren kişi olarak bilinen Av. Hayati İnanç, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, tarihçi Dr. İbrahim Pazan, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Özdemir, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Güloğlu, gazeteci Faruk Atasoy, Payitaht-Abdülhamid dizisi oyuncularından Emanuel Karasu’yu canlandıran Ali Nuri Türkoğlu, Muallim İsmail Hakkı Bey’i canlandıran Necip Karakaya, yazar Cahid Karakaya, sinema ve dizi sanatçısı Recep Cinisli törene katılanlar arasında yer aldı.

Törene Hanedan ailesinden, başta damadın dedesi ve Osmanlı Hanedanı Reisi Şehzade Harun Osmanoğlu’nun (Mehmed Abdülkerim Efendi’nin oğlu) yanı sıra Farizet Osmanoğlu (Harun Efendi’nin eşi), Şehzade Osman Selaheddin Osmanoğlu (Ali Vasıb Efendi’nin oğlu ve Hanedan İkinci Reisi), Hanife Candan Osmanoğlu (Osman Selaheddin Efendi’nin eşi), Şehzade Orhan Osmanoğlu (Harun Efendi’nin oğlu ve damadın babası), Nuran Yıldız (damadın annesi), Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (Harun Efendi’nin oğlu), Walaa Osmanoğlu (Abdülhamid Kayıhan Efendi’nin eşi), Şehzade Muhammed Harun Osmanoğlu (Abdülhamid Kayıhan Efendi’nin oğlu), Şehzade Muhammed Abdülaziz Osmanoğlu (Abdülhamid Kayıhan Efendi’nin oğlu), Nurhan Osmanoğlu Sagherci (Harun Efendi’nin kızı), Sultanzade Muhammed Halil Sagherji (Nurhan Sultan’ın oğlu), Sara Sagherji Hanımsultan (Nurhan Sultan’ın kızı), Nilhan Osmanoğlu Vatansever (Orhan Efendi’nin kızı), Mehmet Behlül Vatansever (Nilhan Sultan’ın eşi), Sultanzade Mehmet Vahideddin Vatansever (Nilhan Sultan’ın oğlu), Hanzade Vatansever Hanımsultan (Nilhan Sultan’ın kızı), Nilüfer Osmanoğlu Baştuğ (Orhan Efendi’nin kızı), Melih Baştuğ (Nilüfer Sultan’ın eşi), Berna Sultan Osmanoğlu (Orhan Efendi’nin kızı), Asyahan Osmanoğlu (Orhan Efendi’nin kızı), Resan İris (Sultan V. Murad Han’ın kızı Fatma Sultan’ın torunu), Serra Deveci Tuncer (Resan İris’in kızı), Emirhan Deveci (Resan İris’in oğlu) ve Sultan II. Mahmud Han neslinden Nurbanu Osmanoğlu katıldı.

Osmanlı şehzadesi 'şehzadeler şehri'nde askerlik yapacak
GÜNDEM
Osmanlı şehzadesi 'şehzadeler şehri'nde askerlik yapacak

Yavuz Selim Osmanoğlu kimdir?

Osmanlı Hanedanı’nın hayattaki 24 erkek üyesinden biri olan Şehzade Yavuz Selim Osmanoğlu, 1990 İstanbul doğumlu. Babası Orhan Osmanoğlu Şam’da, dedesi Harun Osmanoğlu Cünye-Lübnan’da doğdu.

Harun Efendi’nin babası Şehzade Mehmed Abdülkerim Efendi ile Sultan II. Abdülhamid Han’ın en büyük oğlu olan dedesi Mehmed Selim Efendi, Osmanlı Hanedanı üyelerinin 1924’de yurt dışına çıkarılması sırasında Beyrut’a gittiler.

Mehmed Abdülkerim Efendi Şam’da evlendikten sonra 1930 ve 1932 doğumlu iki çocuğunu küçük yaşta yetim bırakarak 1935’te hayatını kaybetti.

Mehmed Selim Efendi’nin 1937’de vefatından sonra, Harun Osmanoğlu’nun annesinden başka kimsesi kalmadı.

Uzun sürgün yılları süresince yad ellerde hayat mücadelesi veren aile, 1974’de Hanedan üyelerinin vatana dönmelerine izin verilmesinden hemen sonra Şam’dan İstanbul’a geldi.

Şehzade Harun Osmanoğlu yaşayan 24 Osmanlı şehzadesi içinde yaşça en büyük olması sebebiyle Osmanlı Hanedanı Reisi unvanını taşıyor.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü mezunu olan Yavuz Selim Osmanoğlu, Orhan Osmanoğlu’nun beş çocuğunun ikincisi.

Dedelerinin şehzadelik yaptığı şehirde askerlik yapacak
HAYAT
Dedelerinin şehzadelik yaptığı şehirde askerlik yapacak

Fatih'i torunu oynadı
HAYAT
Fatih'i torunu oynadı

Tahtta en kısa kalan Osmanlı padişahları
FOTOĞRAF 22
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II. Süleyman (1687-1691) 15 Nisan 1642’de, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim, annesi Saliha Dilaşub Sultan’dır. Orta boylu, kır sakallı, şişman ve halim selim bir padişahtı. Dindar, dürüst ve akıllı bir insan olan annesi Saliha Dilaşub Sultan tarafından titizlikle yetiştirildi. Oğluna, gerekli bilgileri bir yandan kendi veriyor, bir yandan da hocalar tutuyordu.
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Hayatının kırk yılını bir dairede hapis geçiren Sultan İkinci Süleyman cesur, dindar, vatansever, merhametli ve nazik bir insandı. Rüşvet ve sefahata son derece düşmandı. Padişah olduğu sırada askerî zorbaların ortalığı karıştırması üzerine onlarla mücadeleye girişti ve kısmen de olsa asayişi sağladı.
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Sultan İkinci Süleyman, dört yıl gibi kısa bir süre padişahlık yaptı. Bunun son iki yılını yatak hastası olarak geçirdi. Gün geçtikçe zayıflıyordu. 22 Haziran 1691 günü, Edirne’de vefat etti. Cenazesi İstanbul’a getirilerek Süleymaniye Camii yanında Kanûnî Sultan Süleyman Türbesine gömüldü.
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Genç Osman (1618 – 1622) 3 Kasım 1604 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Birinci Ahmed, annesi Mahfiruz Haseki Sultandır. Mahfiruz Haseki Sultan Rum’dur. Sultan Genç Osman 14 yaşında iken, amcası Sultan Birinci Mustafa’nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına oturdu. Annesi onun yetişmesi için çok titiz davrandı. Sultan Genç Osman iyi bir terbiye ve tahsil gördü. Arapça, Farşça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi doğu ve batı dillerini klasiklerinden tercüme yapabilecek kadar güzel öğrendi. Çok güzel bir yüzü olan Genç Osman, zeki, enerjik, atılgan, cesur ve gözü pek bir padişahtı.
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Sultan Genç Osman, Fatih Sultan Mehmed devrine kadar yapıldığı gibi saray dışından, Şeyhülislam Es’ad Efendinin ve Pertev Paşa’nın kızları ile evlendi. Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren padişah saray dışından evlenmediği için bu davranış önemli bir değişiklik oldu. Kendisine planlarını uygulayacak bir sadrazam bulamadı.
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Tarihte eşine az rastlanır bir şekilde tahtan indirilerek, Yedikule zindanlarında boğularak şehit edilen Sultan Genç Osman, babası Sultan Birinci Ahmed’in Sultanahmed Camii’nin yanındaki türbesine defnedildi. Tahta çıkar çıkmaz devlet erkanı içindeki üst düzey yetkilileri değiştiren, müderris ve kadıların atanma yetkilerini şeyhülislamdan alan Sultan Genç Osman çok yenilikçi bir padişahtı.
Title
I. Mustafa (1617 – 1618 1622 – 1623) Sultan Birinci Mustafa, 1592 yılında, Manisa’da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan’dır. Sultan Birinci Mustafa güzel yüzlü, seyrek sakallı, sarı benizli ve iri gözlü bir padişahtı. İki defa padişahlık yaptı. Sinirli bir yapıya sahipti.
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Sultan Birinci Mustafa, ağabeyi Sultan Birinci Ahmed’in padişahlığı süresince, on dört yıl sarayın bir odasında hapis hayatı yaşadı. Sultan Birinci Ahmed, tahta geçtiğinde kardeşini öldürtmemiş, ancak sarayda mahpus tutmuştur. Kafes hayatı denilen bu süre sonunda Sultan Birinci Mustafa, Osmanlı hanedanının en büyük erkek evlâdı olması dolayısıyla tahta çıkarılmış fakat kısa sürede dengesiz hareketleri görüldüğünden ulemâ, asker ve devlet erkânının ittifakı ile hal (tahttan indirme) edilmiştir. Sultan Genç Osman’ın tahttan indirilip katlinden sonra 2. kez tahta çıkmışsa da bir buçuk yıl sonra aklî dengesizliği nedeniyle tekrar tahttan indirilmesi icab etmiştir.
Title
Sultan Birinci Mustafa tahttan indirildikten on altı yıl sonra, 20 Ocak 1639 günü sinir hastalığından Topkapı Sarayı’nda vefat etti.
Title
II. Ahmed (1691 – 1695) Sultan İkinci Ahmed, 25 Şubat 1643 günü, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim, annesi Hatice Muazzez Sultan’dır. Terbiyesi ve tahsili ile annesi meşgul oldu. Arapça ve Farsça biliyordu. Orta derecede bir tahsil gördü. Devlet işlerini çok yakından takip eder, hasta bile olsa divan toplantılarına katılırdı.
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Yirmi üçüncü Osmanlı padişahı olan III. Ahmed, 102. İslam halifesi. 3 yıl 7 ay 14 gün saltanat sürdükten sonra, yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak 6 Şubat 1695 günü Edirne’de vefat etti. Cenazesi İstanbul’a getirilerek Kanûnî Sultan Süleyman Türbesine defnedildi
Title
III. Osman (1754 – 1757) Sultan Üçüncü Osman, 2 Ocak 1699 günü, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan İkinci Mustafa, annesi Şehsuvar Valide Sultan. Tahta çıktığı elli altı yaşına kadar sarayda hapis hayatı yaşadığı için sinirli bir yapıya sahipti. Ancak yine de şefkat ve merhamet sahibi, özellikle yalanı ve rüşveti sevmeyen bir insandı.
Title
Sultan Üçüncü Osman musıkîden nefret ettiği için bütün müzisyenleri saraydan uzaklaştırdı. Sarayda dolaşırken cariyelerle karşılaşmak istemediği için ayakkabılarına demir ökçeler taktırmıştı. Ökçelerden çıkan sesi duyan cariyeler padişahın geldiğini öğrenip yoldan çekiliyorlardı. 2 yıl, 10 ay, 18 gün saltanat sürmüş bu süre içinde yedi tane veziriazam değiştirmiş, dönemi boyunca içte ve dışta barış ve huzur yaşanmış.
Title
Sultan Üçüncü Osman’ın zaman zaman kıyafet değiştirerek halkın arasına karıştığı bilinmektedir. 30 Ekim 1757’de vücudunda çıkan bir çıbanın verdiği hastalıkla vefat etti. Cenazesi, Yeni Cami’de Sultan Birinci Mahmud’un yanına defnedildi.
Title
IV. Mustafa (1807-1808) Sultan Dördüncü Mustafa, 8 Eylül 1779 günü, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nüketseza Kadın Sultan.
Title
Kabakçı Mustafa İsyanı sonunda, tahttan indirilen amcazâdesi Sultan Üçüncü Selim’in yerine, 29 Mayıs 1807 günü tahta çıktığında yirmi sekiz yaşındaydı.
Title
Bir yıl tahtta kaldı. Osmanlı hanedanından Sultan Beşinci Murad’dan sonra en az padişahlık yapanlardan birisiydi.
Title
V. Murad (1876) Sultan Beşinci Murad 21 Eylül 1840 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Şevk-Efza Kadın Efendi.
Title
Sultan Beşinci Murad, tahttan indirilen Sultan Abdülaziz’in yerine 30 Mayıs 1876’da padişah oldu. Ancak, Osmanlı Devleti’ni kurtarmak için meşrutiyetin kurulmasını isteyen, bu düşünce ile tahta güvendikleri bir hükümdar getiren aydınların umudu yine kırılmıştı. 93 gün kaldığı Osmanlı tahtından 31 Ağustos 1876 günü indirildi. 28 yıl daha sarayda yaşayan Sultan Beşinci Murad, 29 Ağustos 1904 tarihinde vefat etti ve annesi Şevk-Efza Kadın Efendi’nin Yeni Cami’deki türbesine defnedildi.
Title
Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922) Osmanlı padişahı Sultan Vahdeddin devletin 36. Hükümdarı. 4 Ocak 1861’de Dolmabahçe Sarayı’nda doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülistü Kadınefendi. 1918 yılında Sultan Mehmet Reşat hayatını kaybedince VI. Mehmet lakabı ile tahta çıktı ancak daha çok Sultan Vahdeddin olarak anıldı.
Title
Veliaht olarak bulunduğu yıllarda, Birinci Dünya Savaşı çıktı. Savaş sırasında Osmanlı Devleti'nin veliahtı olarak Almanya'ya resmî bir gezi yaptı. Bu seyahatinde yanında Mustafa Kemal de bulunudu. Sultan Mehmed Reşad'ın ölümü üzerine, Sultan Altıncı Mehmed Vahdeddin sanı ile padişah oldu.
Title
Milli Mücadele dönemi hayatını tehlikede gören Sultan Mehmed Vahdeddin, İstanbul'daki işgal kuvvetleri komutanına başvurarak İngiliz devletine sığınmak istediğini bildirdi. 17 Kasım 1922 sabahı İstanbul'dan Malaya isimli bir İngiliz zırhlısı ile ayrıldı. Saraydan ayrılışından sonra Vahdeddin önce Malta'ya, daha sonra Hicaz'a gitti. Mekke'de bir süre kaldıktan sonra İtalya'nın San Remo şehrine giderek vefatına kadar orada kaldı.
Tahtta en kısa kalan Osmanlı padişahları
Osmanlı devleti 600 yıldan fazla hüküm sürdüğü süre zarfınca 36 padişaha ev sahipliği yaptı. Osmanlı padişahlarının kimi uzun süre tahtta kalırken kimi de kısa süreliğine hükümdarlığı tattı. Osmanlı devletine kısa süreliğine padişahlık yapanların içinde 3 ay da tahtta kalan var bir yıl da. İşte tahtta en kısa kalan Osmanlı padişahları:


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İstanbulda şehzade düğünü

İstanbul'da şehzade düğünü

Sultan II. Abdülhamid Han'ın torunu evlendi.
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