İstanbul'da sokak hayvanları tehlike saçıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerinde yaşanan büyük çöküş, hem sokak hayvanlarını hem de vatandaşları tehlikeye atıyor. İstanbul'da binlerce başı boş köpek dolaşırken, Kısırkaya ve Gümüşdere tesislerinin kapasitesi 5 bin 300’den 2 bin 692’ye indi. Orhanlı ve Tepeören alanlarının aktif kullanım oranı ise son derece düşük. 202 dönümlük alanın yalnızca 7,5 dönümü fiilen kullanılıyor. Gömme alanı büyütülmediği için ölü hayvanlar üst üste gömülüyor. Sahiplendirmeler, beklentilerin çok gerisinde kaldı, on binlerce sokak hayvanı sıcak bir yuvaya kavuşmayı beklerken yalnız bırakıldı. Sokakta yaşayan hayvanlara yönelik müdahaleler ve tedavi süreçleri yetersiz kaldı. Wetbüs ve Wetkabin gibi mobil hizmetlerin kağıt üzerinde var olmasına rağmen sahada etkili şekilde kullanılmadığı da görüldü. Kısırlaştırma ve kuduz aşılamalarında ise ciddi bir gerileme yaşandı. Özellikle aşılamada bu yetersizlik yalnızca hayvan sağlığını değil toplum sağlığını da tehdit eder hale geldi. 2024 yılında sadece 958 hayvan sahiplendirilirken, 2025’in 10 ayında bu sayı 638’e düştü.
FARE İSTİLASI Mİ GELİYOR?
AK Partili İBB Meclis Üyesi Eyüp Dursun, İBB’nin bu konuda adeta “görmezden gelme” politikası izlediğini belirterek, “Sokak hayvanlarının nüfusu kontrolsüz artıyor. Belediyenin yemlik uygulamaları ise fare sayısında patlamaya yol açtı. Bu da halk sağlığını tehdit eden bir problem haline geldi” dedi. Dursun, İBB’nin gerçekçi kısırlaştırma ve barınak projelerini hayata geçirmek yerine sosyal medyada gösterişli ama etkisiz uygulamalarla yetindiğini vurguladı. “Rahmetli Kadir Topbaş döneminde Şile kıyılarında planlanan dev barınak ve kısırlaştırma projeleri iptal edildi. Şimdi ortaya çıkan tablo ortada” diye konuştu.
SAĞLIK FELAKETİNE DÖNÜŞECEK
İBB’nin başarısız politikaları yüzünden sokak hayvanları kontrolsüz çoğalırken, hayvan saldırıları ve kuduz vakalarında da artış yaşanıyor. Fare istilası ise ayrı bir halk sağlığı felaketine dönüştü. İstanbul, bu ihmal ve yanlış yönetim yüzünden giderek riskli bir şehir haline geliyor. Uzmanlara göre İBB yönetimi, sorumluluktan kaçmayı bırakıp acilen etkili çözümler üretmek zorunda. Aksi takdirde, bu sorunlar daha da büyüyerek şehirde kaos ve sağlık felaketlerine yol açacak.