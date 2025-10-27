İstanbul'da sokak hayvanları tehlike saçıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerinde yaşanan büyük çöküş, hem sokak hayvanlarını hem de vatandaşları tehlikeye atıyor. İstanbul'da binlerce başı boş köpek dolaşırken, Kısırkaya ve Gümüşdere tesislerinin kapasitesi 5 bin 300’den 2 bin 692’ye indi. Orhanlı ve Tepeören alanlarının aktif kullanım oranı ise son derece düşük. 202 dönümlük alanın yalnızca 7,5 dönümü fiilen kullanılıyor. Gömme alanı büyütülmediği için ölü hayvanlar üst üste gömülüyor. Sahiplendirmeler, beklentilerin çok gerisinde kaldı, on binlerce sokak hayvanı sıcak bir yuvaya kavuşmayı beklerken yalnız bırakıldı. Sokakta yaşayan hayvanlara yönelik müdahaleler ve tedavi süreçleri yetersiz kaldı. Wetbüs ve Wetkabin gibi mobil hizmetlerin kağıt üzerinde var olmasına rağmen sahada etkili şekilde kullanılmadığı da görüldü. Kısırlaştırma ve kuduz aşılamalarında ise ciddi bir gerileme yaşandı. Özellikle aşılamada bu yetersizlik yalnızca hayvan sağlığını değil toplum sağlığını da tehdit eder hale geldi. 2024 yılında sadece 958 hayvan sahiplendirilirken, 2025’in 10 ayında bu sayı 638’e düştü.