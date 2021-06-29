İstanbul'da 27 adrese eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı var İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcısı 24 şüpheliye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyon kapsamında 27 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda, bazı kişiler gözaltına alındı.

Haber Merkezi 29 Haziran 2021, 07:14 Son Güncelleme: 29 Haziran 2021, 07:18 AA