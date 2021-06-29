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İSTANBUL

İstanbul'da 27 adrese eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcısı 24 şüpheliye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyon kapsamında 27 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda, bazı kişiler gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
İstanbulda son dakika 27 adrese eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu.

İstanbul'un Pendik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında 27 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

AA

Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda ekipler, özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.

Çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda, bazı kişiler gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA

Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

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