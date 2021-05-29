Gündem İstanbulda 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi
İSTANBUL

İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar, Ümraniye ilçeleri ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 1 Haziran'da 09.00 ile 22.00 saatleri arasında su kesintisi olacak.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda su ne zaman gelecek? İstanbulda su kesintisi 1 Haziran
Arşiv

İSKİ, Anadolu yakasında birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını açıkladı.
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla, 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:

  • Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçeleri.
  • Sancaktepe ve Üsküdar'da: Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.
Abone Ol Google News
Beylikdüzünde bulundu

Beylikdüzü'nde bulundu

​Nesli tükenmek üzereydi şehrin göbeğinde ortaya çıktı.
Cinayeti itiraf etti

Cinayeti itiraf etti

40 gündür kayıp olan Fatma'nın cesedi gömülü olarak bulundu.
Uluslararası basın Taksim Camiinin açılışı sonrası yine provokatif haberlere imza attı

Erdoğan Albayrak Grubu'nun Hat Sanatı Sergisini ziyaret etti.

Meteorolojiden Ankara ve bazı illeri uyardı.

​Taksim iki asır sonra camisine kavuştu.

​HDP, Millet İttifakı üzerindeki baskısını artırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.