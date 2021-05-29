İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar, Ümraniye ilçeleri ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 1 Haziran'da 09.00 ile 22.00 saatleri arasında su kesintisi olacak.

Haber Merkezi 29 Mayıs 2021, 11:42 Son Güncelleme: 29 Mayıs 2021, 11:56 DHA