İstanbul'da terör operasyonu: 16 kişi yakalandı

16 kişi yakalandı.
İstanbul'da terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda, DEAŞ, EL Kaide, HTŞ/FEC/ENC gibi örgütlerle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da 8 ilçede 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.