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İstanbul'da terör operasyonu: 16 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda terör örgütleriyle irtibatta olan kişiler tespit edildi. DEAŞ, EL Kaide, HTŞ/FEC/ENC gibi örgütlerle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik 8 ilçede 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda,16 şüpheli yakalandı.

14:05 . 27/07/2023 الخميس
DHA
16 kişi yakalandı.

16 kişi yakalandı.

İstanbul'da terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 16 şüpheli yakalandı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda, DEAŞ, EL Kaide, HTŞ/FEC/ENC gibi örgütlerle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da 8 ilçede 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 









#Terör
#DEAŞ
#EL Kaide
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