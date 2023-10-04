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İstanbul'da toplu ulaşıma 'ulaşabilmek' hayal oldu: Vatandaşlar yine yolda kaldı

Yürüyen merdivenlerde vatandaşı canından bezdiren arızalar için birilerinin düğmeye bastığı bahanesinin arkasına sığınan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetemediği İstanbul'da ulşaım krizi bitmek bilmiyor. Mega kentte sabah saatlerinde işlerine ve okullarına gitmek için yola çıkan vatandaşlar metrobüse binmek isterken büyük bir sürprizle karşılaştı.

Lokman Özdemir
09:13 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul

İstanbul

2019 yerel seçimleriyle beraber görevi devralan CHP'li başkan Ekrem İmamoğlu ile fetret devrine giren İstanbul'da vatandaşlar her gün ayrı bir soruna uyanıyor.

Son olarak bugün sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs arızasıyla beraber onlarca vatandaş yine yolda kaldı.


İnsan seli

Sabah saatlerinde Altunizade, Uzunçayır ve Söğütlüçeşme durakları başta olmak üzere birçok metrobüs durağında insan seli oluştu.


Metrobüse binmek için dakikalarca bekleyen vatandaşlar büyük kalabalıklar oluşturdu.

Uzunçayır'da oluşan büyük kalabalıktan kaçmak isteyen vatandaşlar Söğütlüçeşme durağına gidip binmek istedi ancak orada da aynı manzara ile karşılaştı.

Arızalara ilginç savunma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki metroların yürüyen merdivenlerinde yaşanan arızaların arka planına ilişkin geçtiğimiz günlerde bir video paylaşmıştı.. Videoda bazı kişilerin yürüyen merdivenleri düğmesine basarak durdurduğu iddia edilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu tür uygulamaları yapan insanlarla ilgili yasal işlemlerimizi yürütüyoruz. Tüm bu yatırımlar, milletin yatırımları. İstanbulluya ait" demişti.



#İstanbul
#İBB
#metrobüs
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