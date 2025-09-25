İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 72'ye yükseldi

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin girişleri ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor. Avrupa Yakası'nda, TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde Bahçeşehir ve Mahmutbey ile Basın Ekspres yolunda trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Mesainin bitmesiyle birlikte artan trafik nedeniyle araçlar ana arter, cadde ve ara yollarda güçlükle ilerliyor.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem'den başlayan trafik Ataşehir'e kadar devam ediyor. Edirne istikametinde Ataşehir, Sancaktepe ve Sultanbeyli arasında araçlar ağır ilerliyor.
Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araç yoğunluğu gözleniyor.
TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde Bahçeşehir ve Mahmutbey'de trafik etkili olurken Basın Ekspres yolunda da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
İş çıkışında toplu ulaşım araçlarını kullanan yolcular, aktarmaların yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.