Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 72'ye yükseldi

İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 72'ye yükseldi

20:1725/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı.
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı.

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin girişleri ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor. Avrupa Yakası'nda, TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde Bahçeşehir ve Mahmutbey ile Basın Ekspres yolunda trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Mesainin bitmesiyle birlikte artan trafik nedeniyle araçlar ana arter, cadde ve ara yollarda güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Kadıköy ve Kartal arasında, Edirne istikametinde ise Kartal, Pendik ve Tuzla arasında trafik yoğunluğu dikkati çekiyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem'den başlayan trafik Ataşehir'e kadar devam ediyor. Edirne istikametinde Ataşehir, Sancaktepe ve Sultanbeyli arasında araçlar ağır ilerliyor.

Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin girişleri ve buralara bağlanan yollarda da trafik yoğunluğu görülüyor.
Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Haramidere, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Okmeydanı'nda, Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Maslak ve Seyrantepe'de araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde Bahçeşehir ve Mahmutbey'de trafik etkili olurken Basın Ekspres yolunda da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İş çıkışında toplu ulaşım araçlarını kullanan yolcular, aktarmaların yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 76'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69'a kadar ulaştı.


#İstanbul
#Trafik
#Yoğunluk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Açık Lise kayıt yenileme 2025 ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar? AÖL 1. dönem sınavı ne zaman? İşte tarihler