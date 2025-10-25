Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

12:5925/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Valilik alternatif güzergahları duyurdu.
Valilik alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliği yarın düzenlenecek olan 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliği yarın düzenlenecek olan 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. Yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 26.10.2025 tarihinde Zeytinburnu İlçesinde düzenlenecek olan "Koşu" Etkinliği kapsamında kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar belirtilmiştir. Kapanacak yollar (Saat 08.00-etkinlik bitimine kadar) Abay Caddesi ve Dermirhane Caddesi, (Saat 00.00 itibariyle etkinlik bitimine kadar), Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Asım Kazancıgil Caddesi, Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi, İmamhatip Yolu Sokak, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, 40. Sokak, 246. Sokak, Çinoğlu Çıkmazı Sokak, Belgradkapı Caddesi ve Demirhane Caddesi" ifadelerine yer verildi.

  • Alternatif güzergahlar ise "Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, Prof. Turan Güneş Bulvarı. Ayrıca 07.00 itibariyle belirtilen yollar üzerinde park halinde bulunan araçlar kaldırılacaktır" şeklinde açıklandı.


#İstanbul
#Zeytinburnu
#Trafik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BU HAFTA SINAV VAR MI? 25-26 Ekim ne sınavı var, tarihleri neler?