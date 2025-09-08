Yeni Şafak
İstanbul'da yasağa rağmen sokağa çağrıya soruşturma: Dokuz gözaltı

22:438/09/2025, Pazartesi
G: 8/09/2025, Pazartesi
İstanbul’da yasağa rağmen CHP İl binası önünde yapılan eyleme ilişkin gözaltılar sürüyor.
İstanbul’da CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağına rağmen yapılan sokağa çıkma çağrılarına yönelik soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 24 hesap tespit edildi. Çalışmalar sonucu 14 kişi yakalanırken, 9 kişi gözaltına alındı. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Valiliği’nin aldığı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağına rağmen 8 Eylül’de CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerçekleşen kanuna aykırı eylemlerle ilgili sosyal medya üzerinden yapılan çağrılara yönelik soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, eylemlere ilişkin provokatif paylaşımlar yaparak halkı sokağa çıkmaya ve suç işlemeye davet eden 24 sosyal medya hesabının tespit edildiği bildirildi.

Firari 10 kişinin yakalanması içi çalışma başlatıldı

Soruşturma kapsamında, Türk Ceza Kanunu’nun 214. maddesi uyarınca “suç işlemeye tahrik” suçundan işlem başlatıldığı, 14 kişinin yakalanarak ifadelerinin alındığı belirtildi. Şüphelilerden 9’unun gözaltına alınarak savcılığa sevk edilmesine karar verilirken, firari 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.



