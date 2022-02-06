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İSTANBUL

İstanbul'daki her bin kişiden 62'si Esenyurt'ta yaşıyor

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt, 977 bin 489 nüfusuyla İstanbul'daki bin kişiden 62'sini barındırıyor. Yaklaşık bir milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin yüzde 1,15'ini oluşturan Esenyurt, en düşük il Tunceli'den 11,7 kat, en az nüfuslu Konya'nın Yalıhüyük ilçesinden 638 kat daha büyük. Esenyurt'un İstanbul ilçeleri arasında Adalar'dan 60, Şile'den 23,5 ve Çatalca'dan 13 kat kalabalık olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi AA
İstanbuldaki her bin kişiden 62si Esenyurtta yaşıyor
Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2021'de 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 840 bin 900 kişiyle ülkenin en kalabalık şehri olmayı sürdürdü.

İstanbul'da yer alan Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt'un nüfusu da geçen yıl 20 bin 91 kişi artarak 977 bin 489'a yükseldi.

Esenyurt, bir milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye nüfusunun yüzde 1,15'ini oluştururken, İstanbul'daki her bin kişiden 62'sinin bu ilçede ikamet ettiği hesaplandı.

Türkiye'nin nüfusu belli oldu
HAYAT
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

İlçedeki nüfusun 500 bin 994'ü erkeklerden, 476 bin 495'i ise kadınlardan oluştu.

İstanbul'da Esenyurt'un yanı sıra Küçükçekmece, Bağcılar ve Pendik de kalabalık ilçeler arasında ilk onda yer aldı.

Esenyurt'un, 83 bin 645 nüfuslu Tunceli'den 11,7 kat, 85 bin 42 nüfuslu Bayburt'tan 11,5 kat, 94 bin 932 nüfuslu Ardahan'dan 10,3 kat kalabalık olduğu kayıtlara geçti.

İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak dikkati çekti.<br>
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Geçen yıl sonu itibarıyla Esenyurt'un nüfusu 977 bin 489'u bulurken, bu ilçeyi 949 bin 265 kişiyle Ankara'nın Çankaya ilçesi izledi.<br>
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Ankara'nın Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişilik nüfusuyla 3'üncü sırada yer alırken, Keçiören'i, 936 bin 351 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi takip etti.<br>
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451,
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553,<br>
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930,<br>
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Adana'nın Seyhan ilçesi 792 bin 536,<br>
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İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 <br>
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Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak sıralandı.<br>
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Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer aldı.<br>
İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre bir milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi...


En küçük ilçeden 638 kat büyük

En fazla kişiyi barındırma özelliğiyle 6'sı büyükşehir olmak üzere 57 ili geride bırakan Esenyurt'un, 1532 kişiyle Türkiye'nin en az nüfuslu ilçesi olarak kayıtlara geçen Konya Yalıhüyük'ten 638 kat büyük olduğu hesaplandı.

Nüfusu en düşük 10 ilçe arasında yer alan Eskişehir Han'dan 478 kat kalabalık olan Esenyurt, Bingöl Yayladere'nin 476, Afyonkarahisar Kızılören'in 452, Bilecik İnhisar'ın 448, Kırklareli Kofçaz'ın 434, Kırıkkale Çelebi'nin 425 katı, Çankırı Bayramören'in 402, Rize Hemşin'in 394, Erzincan Otlukbeli'nin 379 katı büyüklüğe ulaştı.

Esenyurt'un İstanbul ilçeleri arasında yer alan Adalar'dan 60 kat, Şile'den 23,5 kat, Çatalca'dan 13 kat kalabalık olduğu görüldü.

Son iki yıldır nüfus artışı azaldı

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, yaptığı açıklamada, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerle beraber ilçedeki yabancı sayısının 140 bine ulaştığını söyledi.

Karagül, bu rakamın ilçe nüfusunun sayısına dahil olmadığını dile getirerek, "Bunları da eklediğimiz zaman Esenyurt'ta bir milyon 100 bin civarı nüfus oluyor. İlçede son yıllarda yılda ortalama 60 bin nüfus artışı gerçekleşiyordu. Geçen yıl 20 bin civarında artış oldu. Bir önceki yıl yaklaşık 3 bin artış gerçekleşmişti. Esenyurt'ta son iki yıldır nüfus artışı azaldı" ifadelerini kullandı.

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