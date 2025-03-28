Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yalova
İstanbul'dan temin ediyorlarmış: Yalova'da zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

İstanbul'dan temin ediyorlarmış: Yalova'da zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

22:5028/03/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Yalova'da şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.
Yalova'da şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Yalova'da jandarma ekipleri dört şüphelinin İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde satacakları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine düzenlenen operasyon sonucu dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, tabanca, şarjör, fişek ve uyuşturucu kullanma ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar kapsamında 4 şüphelinin İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde satacakları bilgisine ulaştı.

Ekipler, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde S.A, O.T. ve F.B. ile Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde Y.B'nin ikametleri ve üzerlerinde arama yaptı.

Aramada, 213 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 2 şarjör ve 2 fişek ile uyuşturucu kullanma ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



#Yalova
#gözaltı
#jandarma
#uyuşturucu operasyonu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taş kadayıf nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?