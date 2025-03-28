İstanbul'dan temin ediyorlarmış: Yalova'da zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

Yalova'da jandarma ekipleri dört şüphelinin İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde satacakları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine düzenlenen operasyon sonucu dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, tabanca, şarjör, fişek ve uyuşturucu kullanma ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar kapsamında 4 şüphelinin İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde satacakları bilgisine ulaştı.
Ekipler, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde S.A, O.T. ve F.B. ile Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde Y.B'nin ikametleri ve üzerlerinde arama yaptı.
Aramada, 213 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 2 şarjör ve 2 fişek ile uyuşturucu kullanma ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.