İstanbullu kar çilesi çekerken balıkçıya giden İmamoğlu: En iyi mücadeleyi biz verdik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul büyük bir kar felaketiyle karşı karşıya kaldığı anlarda İngiliz Büyükelçi ile balık restoranında görüntülendi. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Vatandaşların kar küreme aracı beklediği anlarda, kar küreme aracının eskortluğunda balık restoranına giden İmamoğlu eleştiri oklarının hedefi oldu. Olayın yankıları sürerken, İmamoğlu yetersizliğini kabul edip özür dilemek yerine kendisini savunmaya devam ediyor.

"TEM'DEKİ SIKIŞMAYI AÇTIK"

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Çalar Saat" adlı programa konuğu olan İmamoğlu vatandaşların geçmiş yıllardaki kadar mağduriyet yaşamadığını söyleyerek, "Ben liderlik yapıyorum ama belediyeyi 650 yönetici ile yönetiyoruz. İstanbul son 20 yılda 8 saatte bu kadar yoğun bir kar görmedi. D100 karayolu bizim sorumluluğumuzda. Akşam 8'de başlayan sıkışmayı gece 3'te açtık. Ancak Basın Ekspres ve TEM Otoyolu tıkandı, ertesi gün ancak açıldı. Karayolları ve özel yolun işletmecisi yetersiz kaldı. İki bakan İstanbul'a neden geldi? İstanbul'da karla mücadeleyi en büyük şekilde biz veriyorduk." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 03:24 İmamoğlu’ndan açıklama: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle yemek yemesini savundu. Tepkileri umursamadığını söyleyen İmamoğlu, 'Tepkiler beni ilgilendirmiyor. Gizli bir yemek değildi. Yemeğin gündeme taşınmasını şaşkınlıkla takip ettim. Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli' dedi. BiP'te paylaş

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KADİR TOPBAŞ'I HEDEF ALDI

Eski İBB başkanı rahmetli Kadir Topbaş'ı da hedef alan İmamoğlu şunları söyledi, "Ben Beylikdüzü belediye başkanıyken, Kadir Topbaş devrinde iki dönem bize tuz bile verilmedi."

İmamoğlu restorana giderken kar küreme araçları yolunu açtı.

YEMEK TARTIŞMALARI

İBB Başkanı olmanın dünyanın ilgisini çektiğini dile getiren imamoğlu, balıkçıdaki yemekle ilgili de, "2,5 yılda 70'e yakın konsolos, 50 civarında büyükelçi ile görüştük. Böyle bir ortamda İngiliz büyükelçisi Aralık başında bizi ziyarete geldi. Görüşmeyi de o gün yapalım diye kararlaştırdık. Hatta balıkçıyı da Aralık'ta belirledik. Rezervasyon da görüşmeden 25 gün öncesinden yapıldı. O kar yağışına rağmen sayın büyükelçi ve eşi İstanbul'a gelmişti. Yemeği ertelemek aklımdan geçti ama çok insani düşündüm. Ben AKOM'dan ayrılıp geçtim yemeğe. Saat 8 gibi restorandan ayrıldım. Yemekten çıkıp AKOM'a geçerken karın yoğunlaştığının haberini aldık" dedi.

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OYNAT 00:47 İstanbul felç olurken kar küreme aracı İmamoğlu'nun balıkçıdaki yemeği için korteje yol açmış İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri kilitledi. Karla mücadelede İBB ekipleri yetersiz kalınca şehir felç oldu. Temizlenmeyen yollar kısa sürede kapandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise o sırada Sarıyer'de bir balıkçıda yemekteydi. Ana arterleri açması gereken kar küreme kamyonları ise İmamoğlu'nun kortejinin güzergahını temizledi. Yemek bitene kadar kamyonlar her 10 dakikada bir temizlik yaptı.



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