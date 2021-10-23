Gündem İstanbullu yine otobüs itmek zorunda kaldı Bu kez adres Fatih
İSTANBUL

İstanbullu yine otobüs itmek zorunda kaldı: Bu kez adres Fatih

İstanbul'da sık sık arızalanan İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi. Fatih'te bilinmeyen bir nedenle arızalanan otobüsü vatandaşlar itmek zorunda kaldı.

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Haber Merkezi AA
İstanbullu yine otobüs itmek zorunda kaldı: Bu kez adres Fatih
​İstanbullu yine otobüs itmek zorunda kaldı

Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından yaklaşık 300 metre itildi.

Balat Mahallesi Manyasizade Caddesi'nde seyreden Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.

OTOBÜSÜ ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR İTTİ

Arızalanan otobüsün durmasının ardından çevredeki vatandaşlar aracı arkadan itti. Yaklaşık 300 metre bu şekilde giden otobüs, bir süre sonra caddede durduruldu.

Fatih'te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından 300 metre itildi
OYNAT 00:30
Fatih'te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından 300 metre itildi
Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından yaklaşık 300 metre itildi.
Balat Mahallesi Manyasizade Caddesi'nde seyreden Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Arızalanan otobüsün durmasının ardından çevredeki vatandaşlar aracı arkadan itti. Yaklaşık 300 metre bu şekilde giden otobüs, bir süre sonra caddede durduruldu.

Otobüs, akşam saatlerinde çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

Otobüs, akşam saatlerinde çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

Arızalanan otobüsün vatandaşlarca itilmesine ilişkin görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

Sefaköy'de arıza yapan İETT otobüsünü vatandaş itti
GÜNDEM
Sefaköy'de arıza yapan İETT otobüsünü vatandaş itti

Sarıyer'de arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittiği anlar kamerada
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Sarıyer'de arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittiği anlar kamerada
Sarıyer'de yolda arıza yapan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilerek rampadan çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İçindeki yolcularla birlikte Zekeriyaköy'e doğru seyir halindeki İETT otobüsü rampaya gelince aniden arıza yaptı. Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti. Otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü iterek rampadan çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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