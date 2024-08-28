İstanbullular dikkat: 30 Ağustos'ta bu yollar kapalı olacak

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış kendini göstermeye başladı. Etkili olan yağış sonrası İstiklal Caddesi göle döndü. İstanbul'da güncel hava durumu nasıl? Yağmur devam edecek mi? İşte 27 Ağustos Salı günü İstanbul hava durumuna ilişkin son durum...