İstanbullular dikkat: 30 Ağustos'ta bu yollar kapalı olacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiriye göre 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni ve zafer bayramı nedeniyle Vatan Caddesi, 30 Ağustos Cuma günü saat 06:00’dan program bitimine kadar trafiğe kapatılacak.
Bakanlık, trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları paylaştı.
• Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) Gidiş ve Gelişler,
• D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
• 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
• Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
• Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
• Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
• Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
• Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
• Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
• Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) Girişleri
• Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
• Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
• Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
• Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne Katılım
• Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne Katılım
• Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçin’den) Vatan Caddesi’ne Katılım
• Turgut Özal Millet Caddesi
• Fevzipaşa Caddesi
• Atatürk Bulvarı
• D 100 Karayolu
• O-3 Hal Yolu
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.