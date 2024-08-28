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İstanbullular dikkat: 30 Ağustos'ta bu yollar kapalı olacak

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili bildiri yayımladı.

Lokman Özdemir
11:11 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:11 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiriye göre 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni ve zafer bayramı nedeniyle Vatan Caddesi, 30 Ağustos Cuma günü saat 06:00’dan program bitimine kadar trafiğe kapatılacak.


Bakanlık, trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları paylaştı.


İşte kapanacak yollar:

• Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) Gidiş ve Gelişler,

• D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) Girişleri

• Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

• Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

• Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

• Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne Katılım

• Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne Katılım

• Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçin’den) Vatan Caddesi’ne Katılım


Alternatif güzergahlar ise şöyle:

• Turgut Özal Millet Caddesi

• Fevzipaşa Caddesi

• Atatürk Bulvarı

• D 100 Karayolu

• O-3 Hal Yolu

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




#İstanbul
#30 Ağustos Zafer Bayramı
#İçişleri Bakanlığı
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