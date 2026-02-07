İstanbullulara müjde Bakan Uraloğlu duyurdu: '35 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da 'Sarıyer-Kilyos Tünel Projesi TBM Çıkış Töreni'ne katıldı. Uraloğlu burada önemli açıklamalarda da bulundu.

Uraloğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin karayolu tünellerinde ilk kez kullanılan TBM teknolojisiyle 4 bin 800 metrelik kazı çalışmasının başarıyla bitirildiğini söyledi. Açıklamasından satır başları şu şekilde:

"80 adet makine ve 897 personel ile çalışmalara devam ediyoruz. Bu proje karayolu tünellerinde tünel açma makinesinin ilk ve tek uygulandığı önemli bir adım olmakla birlikte Avrasya Tüneli ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattı Eşme-Salihli arasındaki T1 Tüneli'nden sonra burada 13,65 metrelik çapıyla Türkiye’nin en büyük üçüncü TBM'i kullanılarak büyük bir başarıya imza atılmıştır.