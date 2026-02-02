3,5 saat süren yol 45 dakikaya düşecek: Valiler el sıkıştı 2 bölgeyi birbirine bağlayacak

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, yol projesine ilişkin yaptığı açıklamada, iki şehir arasında uzun süredir güçlü bir talep olduğunu belirterek, "Bizim bir tarafımız Ovacık, bir tarafımız Erzincan. İki şehrimiz kültürel ve doğal yapılarıyla birbirine çok benziyor. Ovacık’tan Erzincan’a ciddi bir talep var ancak ulaşım zor şartlarda sağlanıyor. Bu yol iki şehir için de büyük bir ihtiyaç. Erzincan Valimizin de uygun görmesiyle karşılıklı olarak yol çalışmalarına başlamak istiyoruz. Hayırlı olsun" dedi.