Yarıyıl tatilinin ardından D-100’deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

09:232/02/2026, Pazartesi
IHA
İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren D-100 Karayolu Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu oluştu.

Maltepe, Kartal, Pendik ve Küçükyalı mevkilerinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.İstanbul’da ara tatilin sona ermesiyle birlikte okula dönüş yolculuğu başladı.

 Anadolu Yakası’nda D-100 Karayolu üzerinde Maltepe, Kartal, Pendik ve Küçükyalı mevkilerinde yaşanan trafik yoğunluğu dikkat çekti.

Sabah saatlerinde artan araç trafiği nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük yaşarken, yoğunluğun özellikle ana arterlerde etkili olduğu görüldü. Oluşan trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

#İstanbul
#trafik
#D100
