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İSTANBUL

İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı

Günlerdir bozulan otobüs ve metrobüsler nedeniyle gündeme gelen İstanbul'da yine metrobüs arızası yaşandı. Metrobüs bu kez Eyüp ilçesindeki Ayvansaray durağında arıza yaptı. Uzun süre beklemek zorunda kalan yolcular, daha sonra ters yönden gelen metrobüslerle yola devam etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansarayda arıza yaptı
Ayvansaray durağında bekleyen yolcular

İETT otobüs ve metrobüsleriyle ilgili her geçen gün arıza haberleri gündeme gelirken, bir olay da Eyüp'te yaşandı.

Saat 17.40 sıralarında Avcılar yönüne ilerlerken Ayvansaray durağında arıza yapan bir metrobüs yolcularını durakta indirdi.

Gergin anlar yaşandı

Uzun süre durakta bekleyen yolculara görevliler tarafından bir açıklama yapılmadı. Uzun kuyruklar oluşturan yolcular ile duraktaki görevliler arasında kimi zaman gergin anlar yaşadı.

Ters yönden gelen araçla yola devam ettiler

Arızanın giderilememesi üzerine yolcular ters yönden gelen metrobüslerle yola devam etti.

İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
OYNAT 00:34
İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor: Metrobüs bu kez Ayvansaray'da arıza yaptı
İETT otobüs ve metrobüsleriyle ilgili her geçen gün arıza haberleri gündeme gelirken, bir olay da Eyüp'te yaşandı. Saat 17.40 sıralarında Avcılar yönüne ilerlerken Ayvansaray durağında arıza yapan bir metrobüs yolcularını durakta indirdi.

Uzun süre durakta bekleyen yolculara görevliler tarafından bir açıklama yapılmadı. Uzun kuyruklar oluşturan yolcular ile duraktaki görevliler arasında kimi zaman gergin anlar yaşadı. Arızanın giderilememesi üzerine yolcular ters yönden gelen metrobüslerle yola devam etti.

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