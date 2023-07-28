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İstanbullunun ulaşım çilesi: İmamoğlu'nun 'kurtaracağım' dediği Megakent'te arıza rekoru kırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği sözü yine tutmadı. Otobüs arızaları nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar 'İstanbul'u ulaşım çilesinden kurtaracağız' vaatleri veren İmamoğlu'na tepki gösterdi. Ulaşım çilesinin her geçen gün daha da büyüdüğü İstanbul'da bir günde özel halk otobüslerinin dışında 1850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızası yaşandı. Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, arızaların yaşanmasındaki sebebin araçların bakım ve onarım işlerinin yapılmaması ve yetişmiş ve tecrübeli ekibin devre dışı bırakılmasından kaynaklandığını belirtti.

12:35 . 28/07/2023 Friday
AA
İstanbul'da bir günde bin 850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızalandı.

İstanbul'da bir günde bin 850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir,
"İstanbul genelinde önceki gün özel halk otobüslerinin dışında 1850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızası yaşandı."
dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım konusundaki hatalı ve yanlış uygulamalarının sıkıntısını İstanbulluların çektiğini söyledi.


Şu anda İETT ve metro ulaşımında büyük sıkıntıların yaşandığını ifade eden Özdemir, sıkça yaşanan arızalar, çıkan yangınlar, çalışmayan klimaların yaz sıcağında vatandaşları hayatından bezdirdiğini anlattı.


Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamalarda
"İstanbul'u ulaşım çilesinden kurtaracağı"
vaadinde bulunduğunu dile getirerek,
"Ayrıca 'otobüs ve metrobüs filosunu yenileyeceği, raylı sistem payını arttıracağı ve Türkiye’nin en ucuz ulaşım sistemini kuracağını' söylemişti ama bunları yapamadı."
dedi.

İETT otobüsleri ve metrobüslerin arızalanmasının sosyal medyada sürekli gündem olduğunu dile getiren Özdemir
, "İETT otobüslerinde ve metrobüslerde arızalar her geçen gün artıyor. İstanbul genelinde önceki gün itibarıyla özel halk otobüslerinin dışında 1850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızası yaşandı. Bu arızaların sebebi de otobüs bakım ve onarım işlerini iyi bilen yetişmiş ve tecrübeli ekibin devre dışı bırakılması, görevden alınması ve görev yerlerinin değiştirilmesidir."
diye konuştu.

Özdemir,
"Otobüslerin bakım ve onarımlarını, otobüslerin üretici firmaları yerine, hiçbir tecrübesi olmayan ve yeterli teknik personeli bulunmayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı firmaya teslim edildi. Otobüslerin bakım ve onarımı gerektiği gibi yapılmıyor. Parça değişimlerinde orijinal parça kullanılmadığı gibi yeterli teknik personeli de bulunmuyor."
ifadelerini kullandı.

İETT filosunun gerektiği gibi yenilenemediğini, mevcut otobüslerin bakım ve onarımlarının düzgün yapılamadığını belirten Özdemir, ilerleyen günlerde otobüs ve metrobüslerdeki yangınlarla ve arızalarla daha çok karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.



#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#İETT
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