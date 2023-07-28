İstanbullunun ulaşım çilesi: İmamoğlu'nun 'kurtaracağım' dediği Megakent'te arıza rekoru kırıldı

"Otobüslerin bakım ve onarımlarını, otobüslerin üretici firmaları yerine, hiçbir tecrübesi olmayan ve yeterli teknik personeli bulunmayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı firmaya teslim edildi. Otobüslerin bakım ve onarımı gerektiği gibi yapılmıyor. Parça değişimlerinde orijinal parça kullanılmadığı gibi yeterli teknik personeli de bulunmuyor."