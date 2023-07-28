İstanbullunun ulaşım çilesi: İmamoğlu'nun 'kurtaracağım' dediği Megakent'te arıza rekoru kırıldı

İstanbul'da bir günde bin 850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızalandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım konusundaki hatalı ve yanlış uygulamalarının sıkıntısını İstanbulluların çektiğini söyledi.
Şu anda İETT ve metro ulaşımında büyük sıkıntıların yaşandığını ifade eden Özdemir, sıkça yaşanan arızalar, çıkan yangınlar, çalışmayan klimaların yaz sıcağında vatandaşları hayatından bezdirdiğini anlattı.
İETT filosunun gerektiği gibi yenilenemediğini, mevcut otobüslerin bakım ve onarımlarının düzgün yapılamadığını belirten Özdemir, ilerleyen günlerde otobüs ve metrobüslerdeki yangınlarla ve arızalarla daha çok karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.