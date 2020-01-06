Gündem İstanbulu sağanak yağış vurdu Seferler iptal edildi trafik durma noktasına geldi
İSTANBUL

İstanbul'u sağanak yağış vurdu: Seferler iptal edildi trafik durma noktasına geldi

Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da yoğun sağanak etkili oluyor. Sabah 8.30 itibariyle yüzde 76'ya ulaşan trafik, işe yetişmeye çalışan İstanbullulara zor anlar yaşatıyor. Yağışın 3 gün daha devam etmesi beklenirken Meteoroloji dün fırtına uyarısında bulunmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. Rüzgarın da etkili olduğu yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşadı.

  • Meteoroloji dün yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer vermişti.

DHA
İstanbul'da sağanak etkili oluyornn

TRAFİK DURUMU

  • Saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaşmış durumda.

SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) de bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

  • 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
  • 08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
  • 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
  • 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
  • 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

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