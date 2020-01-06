İstanbul'u sağanak yağış vurdu: Seferler iptal edildi trafik durma noktasına geldi

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. Rüzgarın da etkili olduğu yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşadı.
- Meteoroloji dün yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer vermişti.
TRAFİK DURUMU
- Saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaşmış durumda.
SEFER İPTALLERİ
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) de bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
- 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
- 08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
- 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy