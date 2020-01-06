İstanbul'u sağanak yağış vurdu: Seferler iptal edildi trafik durma noktasına geldi Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da yoğun sağanak etkili oluyor. Sabah 8.30 itibariyle yüzde 76'ya ulaşan trafik, işe yetişmeye çalışan İstanbullulara zor anlar yaşatıyor. Yağışın 3 gün daha devam etmesi beklenirken Meteoroloji dün fırtına uyarısında bulunmuştu.

Haber Merkezi 06 Ocak 2020, 08:36 Son Güncelleme: 06 Ocak 2020, 08:44 Yeni Şafak