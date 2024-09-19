İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak

İstanbul’da su faturalarına yüzde 800’e yakın zam yapan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepkiler sürüyor. Geç okunan faturaların yanı sıra suya kısa süreli aralıklarla zam yapan İBB, İstanbulluları isyan ettirdi. Bir önceki aylar ile yeni dönem faturaları arasındaki farkı görüp şikayetlerini dile getiren vatandaşlar sosyal medyadan dert yandı. Fahiş zamlar, seçim döneminde CHP için çalışan muhalif isimleri de isyan ettirdi. Duruma sert tepki gösteren gazeteci Levent Gültekin, kendi YouTube kanalında yaptığı konuşmasında İBB Başkanı İmamoğlu'na “Suya elektriğin de üzerinde zam yapma hakkını kim verdi?’ diye sordu. "Bir muhalefet partisinin en büyük icraatının Kent Lokantası olamayacağını söyleyen Gültekin, vatandaşın suyuna, ulaşımına zam yaparak Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyer inşa ettiğini sözlerine ekledi. Gültekin, “Kent Lokantalarının parasını cebinden mi veriyor Ekrem İmamoğlu? Bak öğrencilerin abonmanlığını kaldırdılar. Akıl var mantık var, ne oldu da getirdin su faturası herkesin canını yakar hale geldi.” ifadelerini kullandı.