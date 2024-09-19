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İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak

İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak

16:0319/09/2024, Perşembe
AA
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İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacak.
İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerine yarın saat 14.00'ten itibaren 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'a kadar 19 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen Mithatpaşa Caddesi otopark inşaat sahasında kalan isale hattının deplase edilen hatta bağlantısı yapılacak.

Bu sebeple yarın saat 14.00 ile 21 Eylül Cumartesi saat 09.00 arasında 19 saat süreyle 3 ilçede su verilemeyecek mahalleler şunlar:

"Üsküdar'da Mehmet Akif Ersoy, Kuleli, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Çengelköy ve Kirazlıtepe mahalleleri. Ümraniye'de Atatürk, Tantavi, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Site, Saray, Namık Kemal, Esenevler, Finanskent, Kazım Karabekir, Dumlupınar, Elmalıkent, Topağacı, İnkılap ve Hekimbaşı mahalleleri. Beykoz'da Yeni Mahalle'nin üst kotları."
Levent Gültekin'den İmamoğlu'na su faturası tepkisi: Garip gurebanın suyuna zam yapıp o parayla siyasi kariyer inşa ediyorsun

İstanbul’da su faturalarına yüzde 800’e yakın zam yapan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepkiler sürüyor. Geç okunan faturaların yanı sıra suya kısa süreli aralıklarla zam yapan İBB, İstanbulluları isyan ettirdi. Bir önceki aylar ile yeni dönem faturaları arasındaki farkı görüp şikayetlerini dile getiren vatandaşlar sosyal medyadan dert yandı. Fahiş zamlar, seçim döneminde CHP için çalışan muhalif isimleri de isyan ettirdi. Duruma sert tepki gösteren gazeteci Levent Gültekin, kendi YouTube kanalında yaptığı konuşmasında İBB Başkanı İmamoğlu'na “Suya elektriğin de üzerinde zam yapma hakkını kim verdi?’ diye sordu. "Bir muhalefet partisinin en büyük icraatının Kent Lokantası olamayacağını söyleyen Gültekin, vatandaşın suyuna, ulaşımına zam yaparak Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyer inşa ettiğini sözlerine ekledi. Gültekin, “Kent Lokantalarının parasını cebinden mi veriyor Ekrem İmamoğlu? Bak öğrencilerin abonmanlığını kaldırdılar. Akıl var mantık var, ne oldu da getirdin su faturası herkesin canını yakar hale geldi.” ifadelerini kullandı.

#Beykoz
#İSKİ
#Ümraniye
#Üsküdar
#İstanbul

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